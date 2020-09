Bolsonaro em seu discurso na Assembleia da ONU: Não são apenas mentiras: São ameaças!

Aqui Bolsonaro deixa claro que nada fará para combater o fogo que devasta com a flora e a fauna do Brasil. Ou seja, enquanto ainda tiver boiada para passar. Bolsonaro é uma ameaça! Mais do que vergonha, o Brasil está sob sérios riscos edit

Bolsonaro sempre foi uma tragédia anunciada, até por ele mesmo. Seu histórico desprezível veio para contemplar àqueles esvaziados de humanidade. Suas mentiras vieram para ludibriar os enganados pela farsa da lava-jato e pela criminalização da política.

Seu desprezo à vida, a natureza e a inteligência alheia ficaram, mais uma vez, evidentes em seu discurso para Organização das Nações Unidas neste dia 22 de setembro de 2020. “Destacar esta data é importante, pois trata-se de uma data em que o Brasil com Bolsonaro se mostrou nitidamente na contramão da verdade e do futuro.”

O número de calúnias ditas por Bolsonaro, não podem ser interpretados como patacoadas, mas como uma ameaça, como um compromisso firmado, por Bolsonaro, com o desmatamento, com uma política antivida e com sérias ameaças à democracia e a liberdade religiosa.

Algumas das falas de Bolsonaro:

“A floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas.”

Bolsonaro demonstra que as queimadas no Pantanal, não são de tamanha relevância, desconsiderando sua gravidade, afirmando ser praticamente impossível ter incêndios de grandes proporções.

“Os responsáveis pelas queimadas são 'índios' e 'caboclos'.”

Esta fala nos remete a campanha presidencial, quando Bolsonaro afirmava que o índio não queria viver na mata, isolado. Também contempla a sua ideia de que o índio ou caboclo querem explorar a natureza com fins econômicos, como a exploração de minério.

“O óleo derramado no litoral brasileiro em 2019 é venezuelano, foi vendido sem controle e chegou à costa após derramamento 'criminoso'.”

Bolsonaro curva-se e se coloca à disposição de Trump em ataques a Venezuela, país vizinho ao Brasil, e tenta inflar a criminalização da esquerda no Brasil.

“Orientações para as pessoas ficarem em casa na pandemia '‘quase levaram o país ao caos social’'.”

Bolsonaro reafirma seu desprezo às vidas humanas perdidas, confronta as orientações da Organização Mundial da Saúde e sinaliza que é contra as regras de preservação a vida no combate à Pandemia do novo coronavírus.

“O Brasil é um país cristão e conservador e a '‘cristofobia’' deve ser combatida”

Ataca a própria Constituição Federal do Brasil, onde fica claro que o Brasil é um Pais laico.

Bolsonaro disse, ainda, que o Brasil tem a “melhor legislação” sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. Aqui Bolsonaro deixa claro que nada fará para combater o fogo que devasta com a flora e a fauna do Brasil. Ou seja, enquanto ainda tiver boiada para passar.

Bolsonaro é uma ameaça! Mais do que vergonha, o

Brasil está sob sérios riscos.