Bolsonaro está derrotado

Uma vez deu certo para a direita escolher um candidato de extrema direita. Acompanhando a radicalização das suas bases, que não queriam mais um candidato tucano, escolherem que estava melhor situação nas pesquisas no campo da direita.

Mesmo tendo uma longa e medíocre trajetória política e mesmo defendendo posições absurdas – a favor do golpe e da ditadura militar, a favor da tortura e da pena de morte, do armamento generalizado da população, entre outras posições -, a direita montou, em torno desse candidato, uma monstruosa operação, centrada em fake news e na conivência do Judiciário e dos meios de comunicação, para eleger a Bolsonaro.

Logo a direita percebeu que, se ele tinha sido um candidato adaptado às suas necessidades – derrotar o PT de qualquer maneira -, como governantes ele se revelou rapidamente ser um fracasso. Sem capacidade de comandar programas de governo, de montar equipe minimamente capaz, de formular um discurso que pudesse disputar a hegemonia na opinião pública com o discurso do PT, ele foi perdendo apoio, revelando que não conseguiria fazer um governo minimamente competente, nem lograr agregar a forcas políticas em torno desse governo.

Ao mesmo tempo, conforme Lula recuperava seus direitos políticos e se projetava como um forte candidato para voltar a presidir o Brasil, o nível de rejeição do bolsonarismo foi se revelando maior do que o antipetismo, com que a direita tinha conseguido construir a candidatura do Bolsonaro.

Ele chega ao final do seu governo, às vésperas das novas eleições presidenciais, derrotado. Não somente por todas as pesquisas, mas por sua incapacidade de propor um programa que justificasse um segundo mandato. Ele se limita a acenar aos supostos riscos para o País do retorno do Lula, contando com certo grau de esquecimento do que foi o governo do Lula e com desinformação geral de parte da população.

A própria postura dos dois candidatos é reveladora. Lula fala e é entrevistado como o novo presidente do Brasil. Seus discursos projetam programas e medidas concretas, seus entrevistadores lhe colocam questões para o próximo presidente do País.

