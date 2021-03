Bolsonaro faz a maior ameaça à democracia

"Se Bolsonaro pediu o cargo do general da reserva Fernando Azevedo e Silva foi porque o ministro da Defesa não concordou com alguma coisa que Bolsonaro propôs e que, a considerar seu histórico, não deve ter nada a ver com democracia", analisa Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Se Bolsonaro pediu o cargo do general da reserva Fernando Azevedo e Silva foi porque o ministro da Defesa não concordou com alguma coisa que Bolsonaro propôs e que, a considerar seu histórico, não deve ter nada a ver com democracia, muito pelo contrário, num contexto em que o governo está em guerra com o Senado.

O que é, não se sabe.

Mas boa coisa não é.

O que há de certo é que ele não tiraria o atual para colocar em seu lugar um general menos linha dura e sem ministro da Defesa alinhado 100% com ele nenhum presidente coloca tanques na rua.

