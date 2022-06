Bolsonaro faz “mortociata”

"Em meio ao luto, as marchas comandadas por ele sempre serão marchas fúnebres", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Dois dias depois de o país saber que Bruno e Dom foram esquartejados, um dia depois de seus corpos terem sido encontrados, duas fotos chamam atenção nas edições de hoje dos jornais digitais: a dos policiais carregando dois caixões rumo à perícia e a de Bolsonaro comandando, feliz da vida, uma motociata em Natal.

Em vez de acompanhar as investigações in loco, em vez de confortar as famílias, em vez de se debruçar sobre respostas para os graves problemas da Amazônia, ele organiza um passeio de moto, cumprindo mais uma etapa de sua campanha ilegal à reeleição.

Tenta, com isso, passar a mensagem de que não se sente culpado e desse modo se descolar do crime hediondo, mas só consegue piorar a sua situação. Escancara sua insensibilidade. Mostra não se importar com a vida dos brasileiros.

Em meio ao luto, as marchas comandadas por ele sempre serão marchas fúnebres.

Suas motociatas serão “mortociatas”.

