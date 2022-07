Bolsonaro fez a cabeça de quem apertou o gatilho

Apoie o 247

ICL

Ninguém consegue mais ficar incógnito nos tempos atuais. Nem quer. Prefere expor sua vaidade, sua truculência e sua torpeza como prova de valentia. Quanto mais, melhor.

Está lá no “face” do assassino Jorge José da Rocha Guaranho. Ele defende as mesmas ideias de Bolsonaro. Sem tirar nem pôr. Armas, cloroquina, fora STF, fora aborto, mata petista, tudo o que o guru manda pensar, ele pensa; tudo o que o guru manda fazer, ele faz.

O policial Guaranho apertou o gatilho que matou o petista Marcelo Arruda na festa de seu aniversário em homenagem a Lula, em Foz do Iguaçu.

Quem fez a cabeça de quem apertou o gatilho foi Bolsonaro.

Não sabemos quantos Guaranhos há por aí.

Mas sabemos quem é o mestre e senhor de todos eles.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

