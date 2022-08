Bolsonaro fez um péssimo negócio: sai o genocida e entra o bobo da corte

Apoie o 247

ICL

Por Moisés Mendes, para o 247

Os mais alarmistas temiam que Lula fosse cercado por William Bonner e Renata Vasconcellos e obrigado a dizer se iria continuar chamando Bolsonaro de genocida.



Se dissesse que sim, poderia parecer arrogância e agressividade. Se saltasse fora e desse uma volta, poderia sugerir recuo e acovardamento.



Nada perguntaram. E Lula teve a chance de trocar o genocida, que para o povo pouco significa, pelo bobo da corte que não manda em mais nada.



O TSE não deverá recomendar à Globo e ao YouTube que retirem a citação dos seus arquivos. Não há o que tirar ou botar da entrevista de Lula ao Jornal Nacional.



Não há como fazer reparos nem mesmo à postura dos entrevistadores. Bonner e Renata se renderam à grandeza de Lula.



Não havia o que fazer, a partir dos cinco minutos, quando Lula sentiu que a conversa iria fluir com naturalidade, porque assumira o controle da situação.



Lula salvou o Jornal Nacional como palco de entrevistas. Os entrevistadores ganharam uma sobrevida que vinha sendo ameaçada por suas inseguranças.



E Bolsonaro arranjou mais um problemão, porque genocida não é nada perto de tchutchuca do centrão e agora de bobo da corte.



Bolsonaro, o sujeito que empobrece as analogias, voltou a ser carimbado, não por um youtuber que poucos conhecem, mas por um ex-presidente da República.



Lula arranjou um jeito de dizer que Bolsonaro não manda apenas no orçamento secreto. Não manda em mais nada no governo. Manda apenas na Procuradoria-Geral da República.



Foi o mais inspirado momento de Lula desde que se libertou do cárcere político da Lava-Jato. Teve agilidade mental, facilidade para encadear raciocínios (sua virtude), para citar números e para se antecipar, sempre com um sorriso, ao final das perguntas. Como se dissesse que aquela questão seria uma barbada.



Lula deu um show de política, tolerância e democracia. Ao final, já estava meio de lado na cadeira, como se conversasse com os amigos num boteco de São Bernardo.



Foi enfático ao destacar a lealdade de Alckmin, fez média com tucanos históricos, como Fernando Henrique e Serra, poupou o centrão, apelou pela pacificação, disse que vai cuidar do povo e se deu até o direito de cutucar as ditaduras da China e de Cuba.



Agora, é só esperar a reação do bobo da corte e seus milicianos. Bolsonaro não deveria nunca ter dito que Lula o ofendia ao chamá-lo de genocida.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.