Bolsonaro ficou sem passaporte, mas ainda é pouco

Bolsonaro perdeu o direito de ir e vir.

E isso não significa que o Brasil virou uma ditadura e sim que o Brasil evitou virar uma.

Da qual Bolsonaro seria o chefe.

Perdeu, também, o direito de se comunicar com os outros investigados, dentre os quais Valdemar Costa Neto, que é seu patrão.

E cujo futuro também é incerto.

Perguntas ainda sem resposta:

1) Até quando Alexandre de Moraes vai permitir que ele continue a disseminar afrontas à democracia e atacar autoridades como ele próprio, vivo e a cores?;

2) Até quando Moraes vai permitir que ele continue recebendo salário do PL?

