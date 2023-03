Bolsonaro produziu o maior fracasso de um retornado

Apoie o 247

Por Moisés Mendes, para o 247

Bolsonaro tenta chamar Lula para a briga, logo na chegada, para tentar compensar o fiasco retumbante da volta. Foi recebido por meia dúzia de manés no aeroporto e na sede do PL.



É o maior fracasso mundial de um retornado em toda a história de fugas (o caso dele) e exílios forçados, voluntários e assemelhados.



Nunca antes um ex-presidente retornou ao próprio país e teve uma recepção tão constrangedora em tempos de democracia. Nunca. Não há outro exemplo de fracasso com essa dimensão.



A recepção a Bolsonaro é a primeira demonstração de que ele está morto politicamente e que será apenas arrastado de um lado para outro por Valdemar Costa Neto, até ser abandonado.



A volta de Bolsonaro é um caso histórico de fracasso em todos os sentidos, inclusive dos que deveriam ter montado direito a farsa da recepção.



As imagens com pouca gente são tão deprimentes que o filho Eduardo teve de publicar na internet fotos antigas de aglomerações em volta do pai, porque não tinha o que divulgar.



Tudo com direito a uma trilha sonora de formaturas. O deputado fez uma montagem com o acréscimo grosseiro de fotos da convenção do PL de lançamento da candidatura fracassada do pai no ano passado.



O cenário todo é um desastre. A direita pode começar a pensar no substituto do homem, para não perder muito tempo. Esse não tem mais nada a oferecer.



Também o sistema de Justiça teve, com a recepção fracassada, uma prova de que Bolsonaro não é uma ameaça política.



Ministério Público e Judiciário devem fazer agora, sem muitos adiamentos, o que não fizeram durante quatro anos.



Devem apressar investigações e julgamentos de duas dúzias de inquéritos e processos contra um indivíduo que hoje mesmo estará arrependido de ter deixado a solidão do acampamento de Orlando.



É preciso julgar não só os casos de delitos eleitorais que levarão à inelegibilidade, mas também as ações criminais.



Está dada mais uma lição à extrema direita. Retornos são gestos políticos que podem produzir efeitos consagradores ou devastadores.



Nesse caso, foi um fracasso tão grande que vai abalar não só o retornado e seu entorno familiar, militar e miliciano.

A ‘festa’ para Bolsonaro flopou total. É um vexame que abala a autoestima e toda a estrutura do fascismo.

