Bolsonaro quer prender Witzel e Moro

"Witzel já sentiu o cheiro de queimado. Pediu salvo conduto ao STJ, que foi rejeitado. Sua liberdade está a perigo", diz Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, acrescentando também a investida do governo contra Moro. "O PGR Augusto Aras faz um aceno a Bolsonaro: aquela história da vaga no STF, estou dentro!", afirma edit