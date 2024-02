Bolsonaro quer recuperar o direito de ir e vir e fugir

Apoie o 247

Eu não deveria me espantar com mais nada depois de assistir ao vídeo de 5/7/2022, que mostra um golpe de estado sendo debatido, ao vivo, pelo presidente da República e seus ministros.

Pessoas com sangue nas veias, como diria Lupicínio Rodrigues, gostariam de sumir do mapa depois de serem flagradas num episódio tão vergonhoso e atentatório à nação, mas Bolsonaro não se deixou abater, resolveu dobrar a aposta, convocou um ato a seu favor, ou seja, contra Alexandre de Moraes.

Não precisa haver bandeiras nem faixas contra Moraes para ver que é contra Moraes, já que tudo o que acontece com Bolsonaro é por iniciativa dele.

Numa demonstração de inabalável autoconfiança, hoje ele dobrou a aposta de novo: pediu a devolução do passaporte. A defesa alegou que seu direito constitucional de ir e vir foi ultrajado.

Mas exatamente por ter ultrajado a constituição ele está sendo investigado, e a sua condição de “preso no Brasil” decorre de indícios de que comandou uma tentativa de virada de mesa.

Moraes o proibiu de deixar o país. Apreendeu seu passaporte. Não houve um fato novo para justificar a devolução. Bolsonaro precisa ficar aqui para responder por numerosos crimes, cujos indícios são veementes.

Bolsonaro não quer recuperar o direito de ir e vir.

Quer recuperar o direito de ir e vir e fugir.

