Bolsonaro temia ordem de prisão nos EUA

A Polícia Federal descobriu que Bolsonaro transferiu R$800 mil de suas contas bancárias para bancos dos EUA quando embarcou para lá na véspera da posse do presidente Lula.

Duas hipóteses podem justificar a decisão: 1) medo de o dinheiro ser confiscado no Brasil e 2) necessidade de permanecer nos EUA por muito tempo.

As duas hipóteses implicam em temor de ser punido.

Se ele suspeitava que poderia ter que ficar nos EUA por muito tempo era porque temia uma ordem de prisão no Brasil e para não ser preso ficaria por lá quanto fosse preciso.

E por que temia ser preso?

Essa é a pergunta para a qual os policiais tentam encontrar a resposta.

À luz de tudo o que já sabemos, e dado seu perfil, é óbvio que ele nunca desistiu de virar a mesa.

Abortou a tentativa de golpe clássico, com tanque na rua, quando o comandante do Exército barrou a aventura criminosa, mas depois disso incitou os apoiadores a irem em frente “porque as Forças Armadas vão fazer a vontade do povo”.

É impossível negar que o 8/1 foi a última cartada de um plano de golpe que começou a ser urdido, até onde se sabe, na reunião de 5/7/2022.

Reunião comandada por Bolsonaro que, pela primeira vez na história, reivindicou um golpe de estado para si mesmo.

Quem não deve, não teme; quem teme, sabe que deve.

