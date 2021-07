Bolsonaro tira o estado do povo com apoio dos generais - Correios, traição e colonização

Você não pode esperar qualquer dignidade, responsabilidade de um desgoverno fascista e ultraliberal de espírito predador, traidor e entreguista composto por banqueiros alienígenas e subalternos a Wall Street (Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, dentre muitos outros), que, irresponsáveis e incompetentes que são, tratam o estado nacional, indutor do desenvolvimento brasileiro, como um reles produto de mercado.

Desprovidos completamente de projeto de País e programas que permitam o Brasil se desenvolver socialmente e economicamente, esse bando de dirigentes que hoje controla o poder público a entregar ativos do Estado à incompetente iniciativa privada, que jamais construiu nada com coisa alguma para o Brasil, a não ser mamar nas tetas do Estado e comprar o que está pronto por meio do trabalho e suor do povo brasileiro no decorrer de séculos.

Não sei por que a insistência nessa ideologia nefasta e que não deu certo em lugar algum do mundo e que somente desgraça o Brasil desde 1990 quando Fernando Collor se tornou presidente para logo depois o País ficar exposto mortalmente ao neoliberalismo tucano, a se tornar um País subserviente e colonizado perante a comunidade internacional, cuja "elite" burguesa é associada às burguesias estrangeiras, que, na verdade, estão controlar os destinos do Brasil e a impedir sua independência.

Tudo isso acontece por intermédio da compra de estatais poderosas e estratégicas para a soberania e desenvolvimento do País por parte da iniciativa privada multinacional e de estados estrangeiros, de forma a diminuir o poder do estado nacional, que passa a formular políticas públicas que apenas atendam os interesses da burguesia nacional, que mora no exterior onde cria seus filhos, que, adultos, tornam-se piores que os pais, pois se transformaram em pessoas sem brasilidade e que apenas veem o Brasil e seus trabalhadores como objetos de seus interesses econômicos e financeiros, que mantêm suas riquezas concretizadas de forma a eternizar o status quo.

Não é aceitável para quem acredita que é factível construir o Brasil em prol de seu desenvolvimento ter de ficar de joelhos para os Estados Unidos, que envia o chefe da CIA para se encontrar com os incompetentes militares brasileiros, pois tratados como subalternos pelos yankees, que, na verdade, os consideram como uma força de periferia, que se esforça para agradar a agende geopolítica dos milicos norte-americanos e os órgãos de repressão, espionagem e sabotagem em âmbito mundial, a exemplo da CIA e do FBI.

Se os militares brasileiros fossem norte-americanos envergonhariam sua nação, no sentido de que é inacreditável a postura e a conduta de generais brasileiros que jamais se contrapuseram à entrega do patrimônio público, mesmo sendo esses militares servidores pagos regiamente pelo contribuinte e que expõem uma posição ideológica à direita, que os levam a confundir historicamente o interesse nacional, por parte da esquerda, com a implementação de um virtual regime socialista,.

É verdade, pode acreditar, cara pálida. Apesar de o Brasil ser um País que nunca em sua história foi comunista ou socialista, os militares, por burrice, analfabetismo político, mas também malandragem e oportunismo, além da sanha incontrolável pelo poder para ser darem bem na vida, recusam-se a sair do século XX e, com efeito, da Guerra Fria iniciada no fim da década de 1940 e que durou simbolicamente até a queda do Muro de Berlin, em 1989.

Como são atrasados e anacrônicos os militares brasileiros, que chegaram ao poder pela primeira vez com um golpe de estado em Dom Pedro II, em 1889, ao se associarem aos proprietários de terras e donos de escravos, ou seja, sempre ao lado dos ricos, que queriam vingança contra a monarquia e, evidentemente, conquistar o poder central de um País ainda economicamente agrário e com muitos e muitos escravos, a despeito da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 1888, que propiciou a libertação dos escravos, oficialmente, já que até hoje existe no Brasil o trabalho similar à escravidão, como se percebe ainda nas fazendas e nas cidades do País, que continua a ser perverso com seu próprio povo.

Contudo, volto a reiterar, nunca houve governos comunistas ou socialistas no Brasil. E a burguesia e os militares sabem disso, porque burrice, picaretagem e má-fé intelectual tem limites. Pelo contrário, com Lula e Dilma Rousseff no poder, o sub-capitalismo brasileiro foi fomentado e nunca se consumiu tanto no mercado interno e externo, bem como na história de golpes e entreguismos desse lamentável País, que se recusa a ser democrático, igualitário e justo.

E por quê? Porque suas "elites", tanto do Estado quanto da iniciativa privada, lutam há séculos contra a soberania de sua população, sendo que há décadas desmontam irresponsavelmente, e como traidores que são, o estado nacional, porque a intenção é "tirar o Estado do povo", como disse o fascista boquirroto, Jair Bolsonaro ao pior ministro da Economia da história do País, o chicago boy e fundamentalista doentio do Mercado, o deplorável ser humano, Paulo Guedes.

Enquanto isso, cara pálida, pipocam os escândalos de corrupção e o péssimo gerenciamento da coisa pública por parte de homens e mulheres que chegaram ao poder por evidentes golpes e golpismos, a exemplo das compras e não compras das vacinas e suas negociações de deixar qualquer um de cabelo em pé, além das cerca de 530 brasileiros e brasileiras que morreram por causa de um desgoverno irresponsável que colocou à frente sua ideologia torta e sem sentido, que recrudesceu a crise sanitária e levou à morte e ao desespero milhões de pessoas e famílias.

Outro escândalo é o roubo de até 90% dos salários dos funcionários de Jair Bolsonaro, conforme denúncias públicas de sua ex-cunhada Andréa Siqueira Valle, que afirmou que tal esquema corrupto era praticado pelo presidente que está a entregar a Eletrobrás, a Petrobrás e os Correios, dentre outras importantes estatais que são essenciais para a soberania brasileira, pois que servem e atuam como indutoras do desenvolvimento, a permitir que o Estado tenha meios e ferramentas para que possa atende as demandas da população.

A venda da estatal mais antiga do Brasil, que atende os brasileiros nas regiões mais longínquas do País, onde não tem transporte rodoviário e nem aeroportos, mas somente se chega à vila, distrito ou cidadezinha por navegação, a servir também como banco, além de fazer todo tipo de entrega, desde alimentos, medicamentos e valores em dinheiro, será definitivamente passado nos cobres, por decisão de moleques irresponsáveis que entregarão a preciosa estatal do povo brasileiro para empresários vagabundos da iniciativa privada.

Predadores do grande capital internacional e nacional, jogadores das bolsas e de bancos, que fracassaram nos transportes públicos (barcas, trens, BRT, VLT e Metrô); na telefonia, pois não investem e se recusam trabalhar e investir nos rincões do País; na mineração, pois os empresários da Vale do Rio Doce soterraram as cidades mineiras de Mariana, Brumadinho e região, a matar centenas de pessoas e a acabar com as economias locais, além de rios, lagos, lagoas e sonhos. A venda já está decidida por privatistas ligados umbilicalmente à iniciativa privada. E será 100% dos ativos e passivos. Porteira fechada. Pagou: leva! Os Correios devem ser a estatal mais antiga do Brasil, pois criado em 1663 com o nome "Correio-Mor das Cartas do Mar".

Trata-se de uma empresa brasileiríssima e que atua continentalmente, porque está presente em todo o País, de norte a sul, de leste a oeste. É um tesouro nacional, que ficará nas mãos da iniciativa privada, que se fosse realmente competente construiria a Eletrobrás e suas hidrelétricas, a Petrobras e suas subsidiárias que foram entregues à gringada malandra e esperta, a Telebrás, que foi entregue aos gringos há muito tempo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que estão presentes em todo o País e não somente nas grandes e médias cidades, que são o filet mignon de um empresariado irresponsável e jogador de mercado, que só quer o lucro e remeter os bilhões saídos do povo brasileiro para o exterior. Ponto!

Quando não é a limitada e incompetente iniciativa privada, aparecem os estados estrangeiros e compram do estado brasileiro o que era dele, pois construído por ele. E foi o que aconteceu com o Pré-sal, que era o passaporte dos brasileiros para o desenvolvimento social e econômico. Vários países estrangeiros compraram blocos gigantescos e altamente produtivos do pré-sal, que a direita afirmava que ele não existia ou que não produziria tanto ou que o Brasil não teria capacidade tecnológica e mão de obra para retirar o petróleo do fundo do mar.

Erraram mais uma vez, mas mais uma vez o erro foi por safadeza e má-fé. Com o golpe mentiroso, infame e covarde contra Dilma e a perseguição da Justiça e do MPF a Lula, mudaram a toque de caixa o modelo de exploração e venda do petróleo e asseguraram às transnacionais estrangeiras, privadas e públicas, o óleo e o gás do Brasil, sem a gringada ter de dar um único tiro, como acontece quando os ladrões dos EUA mandam seus exércitos para bombardear, ocupa e matar os árabes. Aqui no Brasil a burguesia brasileira é tão ordinária, subserviente, subalterna e canalha que ela faz questão de entregar o que não é dela, mas sim da população, que é o patrimônio público.

Picaretas! Covardes! Vendilhões da Pátria! Vagabundos! Bandidos! Quadrilheiros! Gente sem vergonha na cara e desprovida de respeito pelos interesses do Brasil, que são de seu povo, que vive às turras com a miséria e a violência. Para quem não sabe, grandes empresas internacionais tem interesse na compra dos Correios, de porteira fechada. E como não teriam interesse, cara pálida? Só se for trouxa, o que não é o caso da gringada adepta da pirataria, conforme apregoam suas histórias que as levaram a enriquecer.

A Amazon é uma das empresas, assim como a brazuca retratada na Magazine Luiza, dentre outras empresas que preferiram ainda não se pronunciar quanto ao "negócio do Brasil", porque "negócio da China", a China há muito tempo deixou de fazer por não se permitir ser colonizada e, obviamente, ter vergonha na cara. Agora, o cara pálida que adivinhar leva um prêmio se me disser o que irá acontecer após a privatização dos Correios? Não sabe, coxinha, bolsominion, cara pálida? Respondo: A privatização de lesa-pátria dos Correios contra o povo brasileiro fechará um sem número de agências.

Por sua vez, não é somente isso, pois desempregará em massa e parará de fazer alguns serviços essenciais aos brasileiros do interior mais profundo. A privatização criminosa de um desgoverno criminoso associado à iniciativa privada permitirá que os empresários só fiquem com o filet mignon da antiga estatal brasileira, a espertamente manter a sofisticada logística criada pelo dinheiro público, que priorizará o comércio eletrônico, cuja maioria das entregas diversificadas em inúmeros produtos acontece em grande parte nas grandes e média cidades.

E assim aconteceu com as outras estatais já criminosamente privatizadas, sendo que também irão por esse malévolo caminho a Eletrobrás e a Petrobrás, esta que já está a ser esquartejada desde o desgoverno corrupto e entreguista do traidor, usurpador e ser humano abjeto, Michel Temer, aquele que tem a marca de golpista na testa. Deram um golpe de estado no Brasil para desmontar o estado nacional e tirar do povo, que sustenta o estado, o próprio estado. É assim que a banda toca neste pardieiro do Bozo dos generais chamado de Brasil. É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

