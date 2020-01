Bolsonaro usa filha para limpar imagem do clã

Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, destaca que, em dezembro do ano passado, Bolsonaro informou aos brasileiros que passaria as férias de Ano Novo na base de Aratu, na Bahia, "sem a companhia da mulher" e dos filhos, "mas ao lado da filha de nove anos, aquela que nasceu devido à sua 'fraquejada', com a qual dormiria" edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

No dia 6 de abril de 2017, em palestra (se é que se pode chamar aquilo de palestra) n’A Hebraica, no Rio de Janeiro, o então candidato a presidente Jair Bolsonaro fez, pela primeira vez, a piadinha infame, até hoje registrada no youtube:

“Eu tenho quatro filhos homens. Na quinta eu dei uma fraquejada e nasceu uma menina”.

Durante a campanha ele foi pródigo em demonstrar orgulho de seus três filhos mais velhos, todos políticos como ele, todos muito bem-sucedidos nas respectivas carreiras, com os quais posava para inúmeras fotos e apresentava não pelos nomes, mas por números, como se faz no Exército: 01, 02 e 03.

No dia 21 de outubro de 2018 chegou às redes sociais o vídeo de uma palestra feita em julho pelo mais novo deles, o 03, em que afirmou: “Se quiser fechar o STF sabe como você faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer um soldado e um cabo”.

Mais adiante, no dia 10 de dezembro de 2018, o Coaf apontou movimentação suspeita nas contas do ex-chefe de gabinete do 01, Fabrício Queiróz; no dia 18 de janeiro de 2019 foram revelados depósitos suspeitas nas contas do 01, que a 18 de dezembro do mesmo ano passou a ser investigado por lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha, em transações que vão de negócios imobiliários nebulosos a sociedade em loja de chocolates.

O 02, que no dia da posse do pai, a 1/1/2019 desfilou sua arrogância sentado na capota do Rolls Royce presidencial com os pés em cima do banco traseiro, notabilizou-se por organizar e comandar uma fábrica de fake-news, injúrias e difamações dentro do Palácio do Planalto, derrubar ministros, criar teorias conspiratórias, além de aparecer associado ao assassinato da vereadora Marielle Franco, de quem era desafeto e cuja investigação obstruiu publicamente ao se apropriar, como ficamos sabendo a 2/11/2019, das gravações da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde tanto ele quanto o pai moravam, e eram vizinhos de Ronnie Lessa, miliciano apontado pela polícia do Rio de Janeiro como o matador de Marielle, nas quais o comparsa de Ronnie Lessa pedia acesso à casa 58, residência do então deputado federal e atual presidente da República.

Em dezembro do ano passado, Bolsonaro informou aos brasileiros que passaria as férias de Ano Novo na base de Aratu, na Bahia, sem a companhia da mulher “que não gostava de pescar” e “ficaria em Brasília para fazer uma cirurgia que era uma besteira”, nem dos inseparáveis 01, 02 e 03, mas ao lado da filha de nove anos, aquela que nasceu devido à sua “fraquejada”, com a qual dormiria, declarou, “mas não na mesma cama” e com quem passeou a fim de ser fotografada durante a estadia.

Ontem, ele viajou ao Guarujá, o balneário mais sofisticado do litoral paulista, para novas férias, de cinco dias, de novo em companhia da filha.

As fotos dos dois já estampam os jornais de hoje.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)