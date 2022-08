Bolsonaro usa o hacker para mandar recados?

"Delgatti diz saber da vida de muita gente de Brasília. Bolsonaro, o apavorado, queria uma conversa direta com o cara", diz Moisés Mendes edit

Por Moisés Mendes, para o 247

A história aparentemente mais misteriosa da eleição até agora é esse encontro do hacker Walter Delgatti com Bolsonaro. Será assim tão misteriosa?

O que o cara que acabou com o lavajatismo, ao invadir e revelar as conversas criminosas da turma de Curitiba, queria com Bolsonaro?

Urna eletrônica e apuração paralela? Seria assim tão óbvio?

Delgatti diz saber da vida de muita gente grande de Brasília, porque teria invadido seus sistemas de comunicação.

Essa frase talvez dê corda às suspeitas da consulta de Bolsonaro ao sujeito. Foi dita pelo hacker em entrevista ao UOL essa semana:

“Eu invadi o Lula, invadi o [Michel] Temer, invadi a Dilma [Rousseff]. Outro foi o [Flávio] Dino, lá do Maranhão, gostei dele. E invadi o Bolsonaro. Peguei o STF e o STJ [Superior Tribunal de Justiça] quase que inteiros”.

Quase que inteiros? O que Delgatti sabe de ministros do Supremo e do TSE que Bolsonaro poderia querer saber?

Será que sabe alguma coisa relevante de Lula depois da Lava Jato achar que sabia tudo? O que pode saber do próprio Bolsonaro?

Por isso divulgaram que o hacker estava lá para dar consultoria sobre as urnas ou sobre apuração. Era para despistar da forma mais rasa e primária possível.

Tem mais pergunta elementar. Delgatti poderia saber mesmo de algo que interessa ao governo.

Mas aí não seria o caso de se reunir com alguém ou um grupo da confiança de Bolsonaro e passar as informações?

Por que a deputada Carla Zambelli levou Delgatti ao Alvorada para um encontro com Bolsonaro? Por que Bolsonaro correu esse risco?

Porque deveria valer a pena ou porque o desespero está em aceleração. Bolsonaro, o apavorado, queria uma conversa direta com o cara.

E uma última especulação. Ao conversar com Delgatti, Bolsonaro pode querer mandar um recado aos ministros do STF e em especial aos inimigos do TSE.

Esse é o recado: eu estou sabendo de coisas que vocês não querem que eu saiba.

Se não fosse assim, Bolsonaro não teria permitido que o encontro vazasse, até com foto do hacker ao lado de Carla Zambelli.

Tudo foi bem produzido. É simplório, é de roteiro de série de terceira categoria, mas isso é Bolsonaro.

