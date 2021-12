"Com rejeição de 60%, Bolsonaro virou kriptonita: enfraquece quem fica perto dele. É o que se comenta em Brasília", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

A turma do centrão deve ter surtado ao ler as pesquisas que mostram vitória de Lula no primeiro turno.

E o derretimento de Bolsonaro.

Deputados que se aliaram ao governo e até foram bem recompensados com emendas, devem estar cobrando de Lira e do Ciro Nogueira alguma mágica.

A reeleição de Bolsonaro já foi pro espaço, isso eles já perceberam.

Estão aflitos agora com as próprias reeleições.

Com rejeição de 60%, Bolsonaro virou kriptonita: enfraquece quem fica perto dele.

É o que se comenta em Brasília.

