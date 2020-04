Braga Netto é o novo superministro

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Não tem pra ninguém. Esqueçam Paulo Guedes e Sérgio Moro. O novo superministro atende, desde ontem, pelo nome de Braga Netto, o general chefe da Casa Civil que está no comando da operação contra o coronavírus em todas as frentes.

Na coletiva de ontem, atuando como mestre de cerimônias, Braga Netto estava mais à vontade do que nunca e o que seria a primeira coletiva do novo ministro da Saúde acabou sendo a confirmação de que Nelson Teich é tão somente um coadjuvante do time liderado por Braga Netto.

A ausência de Paulo Guedes foi emblemática. O plano do general tem mais a ver com o PAC do governo Dilma e com os planos megalomaníacos dos governos militares do que com a pauta neoliberal do ministro da Economia.

Na teoria, o projeto promete criar 1 milhão de empregos na construção de estradas, ferrovias, portos, etc. É uma aposta, mas só vai dar certo se Paulo Guedes colocar dinheiro nela, o que parece não estar disposto a fazer.

Um dos projetos mais retumbantes da ditadura, a construção da Transamazônica resultou num desastre econômico e ecológico, embora tenha sido saudado com a mesma pompa do “Plano Braga Netto”.

O que me deixou intrigado foi o fato de o plano ser decenal, vai até 2030. Como é tradição no Brasil um governo descontinuar o que fez o anterior, só será possível levá-lo a cabo se o atual permanecer até lá, o que contraria as regras eleitorais, que permitem apenas uma reeleição e ignora a conjuntura, que está mais para impeachment de Bolsonaro, depois do covid-19 do que para ser reeleito.

Além de ser general de quatro estrelas – condição exigida para ser presidente durante a ditadura 64-85 – Braga Netto chefia o ministério que forja sucessores de presidentes.

Vai ver já foi mordido pela mosca azul.

