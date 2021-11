Brasil do desespero e dos desesperados

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Hildegard Angel, para o Jornalistas pela Democracia

O desespero nos massacra.

A incerteza de um Brasil caminhando sobre o fio da afinada navalha do ódio.

PUBLICIDADE

A incerteza quanto ao futuro de nossa gente, nossa atmosfera, nossa água, nossas florestas, com as chaves de nosso presente e de nosso futuro entregues aos cuidados de um louco celerado, tudo isso nos descompensa.

Nos desintegra intimamente.

Dormimos e acordamos na insegurança de saber quantos mortos serão naquele dia, de doença, de fome, de arma de fogo, de desânimo, de relento e frio.

PUBLICIDADE

Um país movediço.

Este é o Brasil de Bolsonaro, fruto dessa aliança sórdida, que reúne políticos corruptos, fanáticos ignorantes, mídia perversa, gente ruim de todos os tipos e militares gananciosos.

Tivéssemos nós um botão vermelho para acionar a bomba atômica, ele, nosso feitor, Bolsonaro, inconsequente e tirânico, já o teria acionado.

PUBLICIDADE

Nesse desespero, as mentes delicadas, sensíveis, não suportam a pressão.

Ontem, foram-se duas pessoas maravilhosas e frágeis. E não sabemos a real razão e exata.

Hoje, desconfia-se que a partida do artista indígena Jaider Esbell tenha sido por suicídio. Artista contemporâneo do povo Mucuxi, 41 anos, estrela incandescente da Bienal de São Paulo, no momento mais importante, fulgurante, de sua vida, honrado, elogiado, glorificado, nada disso foi suficiente para manter integra a frágil corda de violino Straduvarius que o ligava à vida.

PUBLICIDADE

Ela se rompeu tragicamente, causando nosso estupor.

Este não é um momento corriqueiro. Sobrevivemos na anormalidade, e os dotados de consciência abraçam de modo enérgico, e sem pensar em consequências, a causa de salvar o Brasil. Salvar o mundo. Salvar a Humanidade dependente de nossa natureza.

A causa de colocar esse governo em seu devido lugar: no chão.

Escreva eu uma odisseia, não falarei tanto e com a eficiência da obra de Esbell. Vejam aqui esse grito indígena parado no ar em seus trabalhos comoventes. Eu paro e lembro do grito do Tarzan da minha infância, do Jim das Selvas, de Raoni, o cacique do gravador, dos Irmãos Villas Boas, de Darcy Ribeiro, do pajé Sapaim, fazendo pajelança para salvar o ecologista Augusto Ruschi, o ecologista, naturalista, das orquídeas e dos beija-flores. Roguem por nós!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.