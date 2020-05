Brasil ficará do lado derrotado?

Opção desastrosa

A fatídica reunião do dia 22 de abril, que repercutiu no cenário internacional, demonstrou racha do governo Bolsonaro, na economia, na política, na diplomacia e, sobretudo, na geopolítica global. A preferência bolsonarista por Washington, o fato oculto da reunião, censurado pelo medo governamental de se expor, tentando desdenhar a China, demonstra opção pelo equívoco e pelo despreparo. Isso ocorre no momento mais intenso da diplomacia global, em que Trump, temeroso de perder a eleição, engrossa discurso contra a China, tentando culpá-la pela emergência inesperada do Codiv-19, contra o qual foi pego de calça curta. O império de Tio Sam, frente ao seu maior concorrente, levou tiro certeiro. Evidenciou seu despreparo, para encarar com responsabilidade o inimigo desconhecido, perigoso e letal.Arrogância e presunção desastradas.A pandemia deixou tudo mais claro relativamente à incapacidade americana frente ao modo de agir chinês. O Brasil, que deixou de lado a soberania nacional, para subordinar-se a Tio Sam, agiu da mesma forma, arrogantemente, infantilmente. Agora, nem entrar nos Estados Unidos, podem os brasileiros, rechaçados por Trump, para não piorar as coisas por lá.Os dois, Trump e Bolsonaro, são, hoje, considerados os relapsos do mundo.Vergonha. Hegemonia americana em debacleTá na cara, ou melhor, tá nos números, a superioridade chinesa frente aos americanos no enfrentamento da Covid-19. No embate contra o coronavírus, mais de 100 mil já morreram nos Estados Unidos. Já, na China, perto de 5 mil tombaram.Levando em consideração a população chinesa, muito maior que a americana, trata-se de derrota fragorosa, tipo aqueles 7 x 1 dos alemães no Mineirão, em 2014. A competência dos chineses de atuarem preventiva e amplamente diante da tempestade virótica, controlando-a e saindo dela, na medida do possível, dando visibilidade ao mundo da eficácia de sua ação, diz tudo. A leitura que a humanidade faz é a de que a China está muito mais estruturada econômica e sanitariamente do que os Estados Unidos. Representa vitória material e moral.Os chineses, com isso, estão vendendo mais confiança ao mundo, enquanto adota diplomacia da cooperação sanitária, ao lado de Cuba e Rússia, ganhando aplausos aonde chegam. Acabou a supremacia de Tio Sam.

Aposta no mercado interno

Depois do crash capitalista de 2008, a China vem dando um banho.Deixou de comprar títulos da dívida americana, na proporção em que vinha fazendo, até então, para faturar e ampliar seu poder, apostando no fantástico mercado interno chinês.Isso significa que o modelo econômico chinês distribui melhor a renda do que o modelo americano. É o que aliás se vê em plena pandemia. Faltam, nos Estados Unidos, respiradores para o povo enfrentar a Covid-19, para só dizer isso, sem falar na estrutura hospitalar americana, incapaz de atender a população. Afinal, a prioridade não é a população, mas o lucro dos investidores no mercado da saúde, o que extrapola para todos os demais setores. O famoso way of life americano, que ficou famoso no pós segunda guerra, é coisa do passado. Mais de 50 milhões de americanos estão na linha da pobreza. Tio Sam priorizou guerras, esqueceu de priorizar saúde. Quando vem, agora, a pandemia, o desastre fica explícito.

Domínio incontestável

Soma-se, portanto, duas vantagens comparativas: os chineses detêm mais de 4 trilhões de dólares em reservas, que balizam a saúde da moeda americana, para o bem e para o mal, a depender de Pequim, e o fortalecimento do mercado interno chinês. Este vira o termômetro da nova potência, que bate sua concorrente no mercado internacional, por deter maior poder competitivo. Trump está demonstrando a fraqueza de Washington ao tentar falar grosso, como se estivesse de bola cheia e não, como a que está em seu poder, murcha. Cão que ladra demais não morte, como destaca o ditado popular.Supremacia no campo nuclear não resolve, porque os chineses, também, têm bombas atômicas. E a estratégia de saída econômica pela Eurásia, como nova fronteira do desenvolvimento global, está sob controle chinês. A falência americana pode ser medida pela incapacidade de Washington de brecar navio do Irã, aliado da China, que levou combustível para Venezuela, numa ação cooperativa internacional. O cão ladrou, ladrou, ladrou, mas não mordeu. Fato. Tio Sam, como mostra a realidade afetada pelo coronavírus, não é aquela brastemp. Os sobrinhos dele estão de cabeça baixa. A fase pós-coronavírus demonstrará o óbvio já à vista: a nova divisão internacional do trabalho, sob mando chinês. E o Brasil, nessa, vai ficar ao lado do derrotado?

