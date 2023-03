Brasil tem que devolver as joias

"As joias estão contaminadas. São sujas. Imundas. Não podem fazer parte do acervo nacional", defende Alex Solnik edit

Apoie o 247

ICL

Seja qual for o motivo ou a intenção que está por trás dos presentes milionários do governo da Arábia Saudita ao então presidente da República e à primeira-dama do Brasil, em 2021, uma coisa é certa: não foi um episódio republicano.

Não foi um conto de fadas que poderíamos ler para os nossos filhos pequenos numa tarde de domingo. Não. Tudo indica tratar-se de um filme proibido para menores.

Não se sabe, ao certo, porque a Arábia Saudita deu e por que Bolsonaro aceitou, mas é certo que é algo que deveria ser escondido, dentro de uma escultura de cavalo e, depois, de uma mochila.

As joias estão, portanto, contaminadas. São sujas. Imundas. Não podem fazer parte do acervo nacional. Têm que ser devolvidas à Arábia Saudita.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.