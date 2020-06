Brasília foge de Milão e condena Bolsonaro

Confronto direto

O governador do Distrito Federal abriu frente de luta contra Bolsonaro. Radicalizou no isolamento social diante das advertências gerais dos especialistas em saúde. Confronta-se, portanto, com o titular do Planalto, que insiste no enfrentamento da pandemia, desobedecendo as recomendações nacionais e internacionais. Por isso, as mortes aumentam, assustadoramente, dia a dia, no Brasil, e no DF. Julho, que começa essa semana, promete mais desastres e destruição de vidas humanas. Ibaneis chutou o balde, indo contra orientação do presidente, para não ser chutado pelo eleitor quando tiver de enfrentá-lo nas urnas

