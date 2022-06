Brizolistas com Lula: Brizo-Lula, o trabalhismo

Apoie o 247

Por Vivaldo Barbosa

Já por algumas décadas, uma corrente política compreendeu que a visão estratégica para o Brasil dar certo e trazer o bem para o povo brasileiro era preciso se fundamentar no seguinte:

1 – Legislação Trabalhista e Previdência Social pública: veja-se jornada de 8 horas, salário mínimo, aposentadoria. O salário mínimo nunca chegou a valores tão elevados quanto em 1942, quando foi instituído, menos ainda quando atinge seu maior patamar em 1959, com Juscelino e Jango;

2 – Organização do Estado Nacional forte o suficiente para assegurar nossa soberania, proteger nossas riquezas e garantir os direitos do nosso povo;

3 – Estabelecimento de estatais estratégicas;

4 – A ideia do desenvolvimentismo para superar o atraso com a crença de que o brasileiro é capaz de dominar nosso território e forjar o seu destino.

Estava assim fundado o Trabalhismo no Brasil, que aos trancos e barrancos delineou esta visão estratégica para o Brasil, em meio até a frustrações. O Trabalhismo é visão estratégica, pensamento e postura política singulares e próprias no Brasil, diferente das diversas correntes socialistas europeias, mas que nelas se inspira. O Trabalhismo assimilou também as crenças dos nossos antepassados indígenas, para os quais a existência só se dá em comunidade, e dos nossos irmãos africanos, que vêm a si nos outros.

A liderança de Leonel Brizola incorporou duas questões fundamentais: a compreensão da educação como prioritária e questão de salvação nacional, e a política de direitos humanos.

Lula e em seguida Dilma e o Partido dos Trabalhadores abraçaram esses valores do trabalhismo e acrescentaram a superação da pobreza e da miséria e outras questões que tocaram na vida do povo brasileiro, sintetizadas no compromisso de colocar o pobre no orçamento.

O povo brasileiro já se recompôs dos últimos traumas e golpes sofridos, como outros em nossa história, e já está apontando o destino do Brasil. Já reencontrou sua liderança e quando um povo encontra sua liderança os caminhos se abrem.

Trazer, hoje, aqui, a lembrança de Leonel Brizola, de outras lideranças marcantes como Getúlio e Jango e dos valores que marcam o trabalhismo no Brasil, e reafirmarmos nossa presença ao lado de Lula, é o reencontro com o que de melhor este País já fez e a certeza de que nós e o povo brasileiro estamos preparados para superar as mazelas, os entraves e encontrar os caminhos corretos, mesmo em meio a luta difícil e dura pela frente.

Nunca perderemos o rumo!

VIVA BRIZOLA, VIVA LULA!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

