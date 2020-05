Cabaré pega fogo, mas ainda não vimos fumaça

Os últimos dias, após a divulgação do vídeo da reunião ministerial, que mais parecia conversa de traficantes em ‘boca de fumo’, foram movimentados pelas operações deflagradas pela polícia federal no Rio, onde há indícios de desvios de recursos destinados ao combate à pandemia do novo Coronavírus no estado;

Pelas declarações da deputada Carla Zambelli que, em entrevista a uma rádio gaúcha, antecipou a operação sigilosa que realmente ocorreu no dia seguinte, e pela operação contra divulgadores de Fake News, como o blogueiro Allan dos Santos, o presidente do PTB Roberto Jefferson e o empresário Luciano Hang, dono da Havan.

O Jornal Estado de São Paulo também movimentou o cenário com um Editorial canalha em que compara Bolsonaro a Lula, insinuando que nasceram um para o outro.

Os sites independentes deram visibilidade excessiva ao Editorial. Poucos se importam ou sequer leem esses jornalões, que viraram jornalecos, transmissores da opinião de meia dúzia de editorialistas velhacos, decrépitos, que vivem seus últimos dias mastigando o ódio azedo da burguesia obsoleta.

A Temperatura está quente, as sirenes ligadas, mandados estão sendo cumpridos, o cabaré está pegando fogo, mas ainda não vimos fumaça e ninguém entrou algemado em um Mitsubishi Pajero preto.

A seletividade da justiça e o abuso de autoridade deixou parte da sociedade cética quanto aos objetivos dessas operações e sua eficácia. Nada garante que o míssil não possa ser desviado para outro alvo.

