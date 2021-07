ENGANO

Saíram do sítio na serra, dez quilômetros de estrada de chão. Depois pegaram a Dutra, aquele trânsito engarrafado das manhãs. Pararam a caminhonete próximo da estação de metrô. Dali, mais três estações, estavam no centro.

Foram observando os estandartes, ouvindo os hinos, as cores vivas nos corpos dos moços. O pai, segurando a filha menor pela mão, foi até um rapagão e perguntou:

- Aqui é a manifestação do Senhor?

- É minha, do senhor, da sua filha, de todo mundo. Fica à vontade pra protestar.

VAUDISCLEI

O nome dele sempre causava transtornos. Vinha errado em contas bancárias, correspondências, lista de vestibular, tudo. Após anos de matrimônio, a mulher deu de enguiçar. Pegou um ódio figadal a Vaudisclei. A ponto de ir num rezador, das obscuras, pedir o finamento do cônjuge.

O mestre pediu as ervas, as raízes, a cabeça de porco. Jogaram o despacho num terreno baldio. Na volta ao centro, vendaram a mulher. Em meio a cânticos chegou o momento do pedido fatal, regado a sangue de galinha.

Morreu na hora, de mal súbito, um certo Vaudesrei, em Conceição do Canindé.

GORDOFOBIA

Sancho Pança, defronte a um moinho, a seu lado Dom Quixote.

- Sabe, Quixote, pensei bastante e decidi.

- Qual seria, meu corajoso escudeiro?

- Quero mais protagonismo. Ou então vou sair fora.

- Mesmo, mas por quê?

- Está claro que, por eu ser gordo, fico numa posição inferior à sua nas histórias.

- É natural, Sancho, sou um cavaleiro e você o meu auxiliar.

- Verdade, mas há mais coisas aí: o tratamento que me é dado é a de um estúpido, um fracassado.

- Bom, aí não é comigo, tem que ver com o Cervantes.

COMPREENSÃO

- Solteira ou casada?

- Cansada.

- Entendi, casada.

ACERTO

Tempos atrás, um cachorro começou a falar. Do nada. Estava mastigando os grãos de ração, quando se virou para o dono e disse que aquilo era uma lavagem de porcos. O homem ficou atônito e o animal continuou a vituperar sobre a água (sempre quente), os passeios na calçada (raros), as vacinas (atrasadas), os banhos de mangueira (gelados).

A polícia foi acionada. O cachorro acabou num canil municipal. Lá continuou reclamando de tudo e todos. Transferiram-no para um canil federal. Ao descobrirem que o totó estava ensinando seus iguais a conversar, não teve jeito: fecharam um acordo para que ficasse de bico calado e hoje lhe pagam um mensalão.

