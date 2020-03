Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia -

Todos os líderes que respeitam e atuam para proteger seus liderados estão tomando providências com base em orientações de especialistas em epidemiologia nessa crise avassaladora.

A orientação comum a todos eles é: evitar aglomerações, em locais fechados ou abertos; evitar contatos a menos de um metro de distância; permanecer em casa o máximo possível.

O presidente francês mandou fechar Paris. As ruas da Itália permanecem desertas. O papa cancelou acesso à Praça de São Pedro. O presidente norte-americano decretou estado de emergência. O presidente argentino proibiu a entrada de estrangeiros no país.

Bolsonaro parece não estar conectado com o que acontece no mundo, mesmo depois de ao menos quatro membros da comitiva que o acompanhou ao encontro com Trump terem contraído o vírus. Não se sabe ainda quantos mais poderão ser infectados em razão disso.

O que Bolsonaro fez ontem, confraternizando com a sua seita em mais um ataque à democracia e violando todas as recomendações científicas é um atentado que não é mais apenas político. Ele colocou em risco a si próprio e a todos os que se aproximaram dele. Quebrou a própria quarentena. Atuou abertamente não no combate ao vírus, mas em sua disseminação.

A palavra mais utilizada hoje na imprensa para descrevê-lo é "irresponsável". Acho que é pior que isso.

Ele é a versão brasileira de Jim Jones, o chefe da seita Templo dos Povos que induziu ao suicídio mais de 900 pessoas, inclusive 300 crianças, em 1978, em Jonestown, na Guiana.

O outro brasileiro que desdenha do coronavírus é o chefe da seita Igreja Universal, Edir Macedo, aliado de Bolsonaro, preocupado, é claro, com o dízimo que vai faltar se seus seguidores fanáticos esvaziarem os templos.

Na conjuntura atual, sem liderança nacional adulta e responsável, não temos saída a não ser confiar nos governadores e em nossos próprios meios de nos protegermos.

Cada um por si e Bolsonaro contra todos.