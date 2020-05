Cancela Bolsonaro!

A ‘facada’ que Bolsonaro disse ter levado do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, está se alastrando e parece que vai tomar todo o organismo do submundo da familícia.

O lobista e dublê de empresário, Paulo Marinho, tucano pré-candidato à prefeitura do Rio, resolveu fazer uma tabelinha com Moro para colocar mais bolas no fundo da rede já vazada do presidente.

Marinho foi importante durante a campanha presidencial, tendo cedido sua residência para que a equipe do candidato Jair Bolsonaro e a de seus filhos trabalhassem, também participou ativamente para a disseminação das fake news.

Como em toda quadrilha organizada, quando um dos membros rói a corda e decide abrir o bico, outros acompanham e a tendência é o desbaratamento da bandidagem com delações, prisões, fugas e ‘queimas de arquivos’.

Paulo Marinho, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, soube com antecedência da Operação “Furna da Onça”, que poderia prender seu ex-assessor Fabrício Queiroz.

A Operação foi deflagrada em 2018, ano das eleições, mas foi impedida de prosseguir para não atrapalhar as campanhas dos Bolsonaro.

O que o Brasil espera, depois da entrevista/delação de Paulo Marinho sobre o vazamento de dentro da PF (P de polícia e F de federal), é que o STF, TSE e o Congresso Nacional tomem alguma medida no sentido de cancelar a chapa Bolsonaro/Mourão.

Talvez a dobradinha Moro e Marinho, com o juiz Bretas na área, esteja mesmo querendo a cassação da chapa para que as eleições de 2022 sejam antecipadas e, com isso, Sergio Moro seja o maior beneficiário, já que reconquistou popularidade com a saída do Ministério.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.