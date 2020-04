Capacho de Bolsonaro vira ministro da Justiça

"Pela segunda vez em 24 horas Bolsonaro mostra, sem pudor, que acha normal usar o Palácio do Planalto como extensão da sua casa e o aparelho do estado para servir a seus interesses pessoais e de sua família", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, em referência à ida de Jorge Oliveira, amigo pessoal da família Bolsonaro, para o ministério da Justiça edit