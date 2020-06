Carlos Wizard causou o maior dano à reputação do Brasil em várias décadas

Nos próximos dias, o Brasil será retratado pela imprensa global como uma republiqueta de quinta categoria como a do filme “O ditador”, de Sacha Baron Cohen. O lado bom disso tudo é que talvez seja essa a realidade. E quem sabe a humilhação seja necessária para que o País se liberte, diz o jornalista Leonardo Attuch, editor do 247 edit

Nunca imaginei que um empresário pudesse ser tão inconsequente como esse tal de Carlos Wizard, que nem foi nomeado e já produziu a maior lambança (o que já é um feito) do governo Bolsonaro. Sua “mágica” de esconder números fará o Brasil ser finalmente apontado como uma ditadura.

Alguns podem dizer: pô, o cara é bilionário, deve saber o que fala. Já conheci muitos empresários e garanto que a habilidade para ganhar dinheiro não tem nada a ver com inteligência. E muito menos com a capacidade de entender a lógica e a dinâmica do serviço público.

O mágico do Oz do bolsonarismo produziu o maior dano à reputação do Brasil em muitas décadas. Também surpreende que nenhum militar tenha acionado o botão “vai dar merda”.

Nos próximos dias, o Brasil será retratado pela imprensa global como uma republiqueta de quinta categoria como a do filme “O ditador”, de Sacha Baron Cohen. O lado bom disso tudo é que talvez seja essa a realidade. E quem sabe a humilhação seja necessária para que o País se liberte.

