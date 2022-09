Carranca de Washington

Apoie o 247

Por César Fonseca

William Waack não consegue enganar ninguém; trata-se da voz do império de Tio Samgue; tentou enquadrar Lula no esqueminha do FMI e do Banco Mundial com o receituário neoliberal; para ele, Lula tem que jogar nas quatro linhas dos banqueiros: superavit primário, metas inflacionárias, cambio flutuante, correlação estreita entre dívida/PIB no que diz respeito às regras econômicas capazes de ter a periferia capitalista dentro dos parâmetros do mercado financeiro; o país tem, para ele, que ficar dentro do estreito orçamento não financeiro - que é a poupança nacional achatada para o desenvolvimento interno - para que sobre o máximo para o orçamento meramente financeiro, não-renda para o consumo, mas para a especulação bancocrática; ele pergunta: de onde virão os recursos para os investimentos para ampliar renda disponível para o consumo?

Claro, virá da redução dos recursos destinados ao orçamento financeiro, ao pagamento dos juros especulativos da dívida pública; Lula, esperto, não se adiantou, para que não seja sabotado a partir do primeiro dia da sua administração, se vencer eleição; ah, nessa despesa financeira que desloca o capitalismo produtivo para que cresça o capitalismo especulativo às custas da exploração dos salários, não pode mexer, tem que deixar intacta, para o usufruto daqueles que são beneficiados pela posição ideológica bancocrática de William Waack.

Nesse jogo de cartas marcadas, o jornalista da CNN cita números cujas fontes não apresenta, para tornarem válidas suas teorias(suas, não, dos bancos a que ele serve) macroeconômicas neoliberais hoje abandonadas por perderem utilidade, de acordo com ideologia utilitarista; perdendo utilidade, deixam de ser verdade. Sobretudo, William, a voz de Washington, tem medo dos Brics, do novo formato global das finanças que vão dispensar o dólar como moeda hegemônica. William está se envelhecendo muito mal, o que aumenta, a olhos vistos, sua terrível carranca.

