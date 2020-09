Carta ao irresponsável que arrisca sua vida e de muitos num passeio macabro pela praia, ruas e botecos

Você aí que está na praia lotada, no boteco, no shopping, sem a mínima preocupação com a prevenção, pensa eu que sou otário em me manter no recolhimento social? Não, meu amigo, otário e irresponsável é você. Excetuando aqueles que precisam sair de casa para não morrer de fome, você, integrante de uma classe média metida a besta, pode estar matando e morrendo, mas acha que está curtindo a vida de forma adoidada. Poderia dizer: curta a vida enquanto ela está aí. Mas não posso dizer isso, pois você está arriscando a de muitos outros, além da sua tresloucada presença neste mundo.

Você não deve ter lido o livro ou assistido ao filme “O Diário de Anne Frank”. Se leu ou viu o filme, deu ombros ou esqueceu. No diário, a menina de 13 anos relata dois anos confinada com a família judia para fugir da morte pelos nazistas. A família foi descoberta e Anne Frank morreu aos 15 anos num campo de concentração. Somente o pai, Otto, sobreviveu.

Digo isso e lembro ainda de tantos outros filmes sobre guerras, com famílias escondidas em subterrâneos. É, meu amigo, tenho uma péssima notícia para você: estamos em guerra.

Sim estamos em guerra contra um inimigo invisível, o Covid-19, mas tem algo pior: temos vários inimigos na trincheira com a gente. Você, por exemplo.

Tem autoridade (?) neste triste país de hoje que também está à cata da gente, feito um nazista a procura de judeus para mandar para o campo de concentração. E o campo de concentração de hoje, olha o paradoxo, é a rua, a praia, o boteco…

É meu amigo, estamos em guerra e o caçador de você é você mesmo. No entanto, você pode levar para a vala, com a sua irresponsabilidade, muitos outros. Até o seu pai, sua mãe, sua avó e avô, seus irmãos, seus parentes que estão se cuidando, tentando se preservar contra a morte, podem morrer em razão de sua irresponsabilidade.

A morte bate à sua porta, meu amigo e você não só a faz entrar como sai com ela por aí, num passeio macabro.

Obs.: O texto não se refere àqueles que estão ao ar livre em áreas pouco povoadas, se preservando e preservando vidas alheias.