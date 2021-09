Catástrofes e documentários

Apoie o 247

Hoje eu peço licença para falar de dois projetos dos quais participo. Meu site-livro "PAISAGENS DO FIM – Cenários reais pós-catástrofe no cinema de ficção", que lanço online na próxima segunda-feira (4/10), e o seminário Na Real_Virtual 2021 sobre documentário brasileiro, cujas inscrições vão abrir no mesmo dia.

O site-livro Paisagens do Fim é um estudo sobre filmes de ficção que utilizam locações recém-afetadas por catástrofes. Desde produções rodadas por David W. Griffith e Abel Gance na I Guerra Mundial até filmes sobre desastres recentes como os de Chernobyl, Fukushima e Mariana, eu examino o uso desses cenários pelos cineastas em seus projetos ficcionais.

Como as "ruínas do presente" são descortinados pelas câmeras? Como os personagens se relacionam com esses espaços? Que relações simbólicas se estabelecem com os vestígios dos desastres? O tema me pareceu fascinante o suficiente para desenvolvê-lo num livro, que depois resolvi lançar em formato de site, com todas as vantagens que essa mídia oferece: inserção de imagens, trechos de filmes e hiperlinks para filmes e outros estudos sobre o assunto.

A relação entre o cinema e imagens de destruição é tão antiga quanto o cinematógrafo dos irmãos Lumière. Por outro lado, a fascinação das artes pelas ruínas vem desde o Renascimento, passando pelo Romantismo alemão e chegando até o fetichismo contemporâneo em torno de locais destruídos ou contaminados por catástrofes nucleares.

O site-livro está dividido em duas partes. No que chamo de Modo referencial, estão os filmes cujas locações se referem ao próprio evento que as afetou. Assim é, por exemplo, a famosa trilogia rodada por Roberto Rossellini nos escombros da Itália e da Alemanha devastadas pela II Guerra: Roma, Cidade Aberta¸Paisà e Alemanha Ano Zero. Na outra parte, intitulada Modo ressignificante, abordo filmes em que os cenários pós-catastróficos servem a outros significados puramente ficcionais. Caso típico é a produção japonesa A Estrela Sussurrante, de Sion Sono, em que as paisagens devastadas pelo tsunami de Fukushima fazem as vezes de outros planetas numa história de ficção científica.

Na live de lançamento, vou apresentar o site em detalhes e discorrer sobre as funcionalidades desse tipo de publicação. Para assistir, basta acessar o Youtube do Vertentes do Cinema neste link às 16 horas da próxima segunda-feira, 4/10. O lançamento integra a programação do festival Recine 2021.

Desbravando os documentários

O Seminário NA REAL_VIRTUAL sobre Documentário Brasileiro, um dos grandes sucessos da temporada de 2020 na internet, anuncia uma nova edição. Com o tema Clássicos e Novos Clássicos, o evento vai reunir 24 cineastas de diferentes gerações para discutirem seus trabalhos e o pensar/fazer documentários no Brasil.

Serão 12 encontros ambientados na plataforma Zoom através da Sympla, com os/as seguintes cineastas e temas:

3 Nov 21: Silvio Tendler e Eliza Capai – Lugares da política

5 Nov 21: Theresa Jessouroun e Cristiano Burlan – O corpo como alvo

10 Nov 21: Eduardo Escorel e Carlos Adriano – Arquivo a dentro, arquivo a fora

12 Nov 21: Tetê Moraes e Camila Freitas – Lutas pela terra

17 Nov 21: Geraldo Sarno e Henrique Dantas – Sociedade, religiosidade e arte popular

19 Nov 21: João Batista de Andrade e Toni Venturi – Cinema de compromisso

24 Nov 21: Allan Ribeiro e Letícia Simões - Intimidades

26 Nov 21: Marcos Pimentel e Marília Rocha – Essa gente brasileira

1 Dez 21: Orlando Senna e Cavi Borges – As muitas frentes do audiovisual

3 Dez 21: Sandra Kogut e Aline Motta – Artes visuais e busca em família

8 Dez 21: Jom Tob Azulay e Ana Rieper – No coração do pop

10 Dez 21: Jorge Bodanzky e Takumã Kuikuro – Navegando entre culturas

A curadoria é assinada pelo documentarista e professor Bebeto Abrantes, a pesquisadora e programadora Carla Italiano e este crítico. A produção é capitaneada por Kerlon Lazzari, a Associação Imaginário Digital e a Supimpa Produções, com apoio cultural da Videofilmes.

O conceito da curadoria para esta na nova edição é estabelecer pontes entre os diretores ou diretoras de cada dupla e seus filmes. Sejam linhas de continuidade, sejam rupturas no tratamento da linguagem cinematográfica, sejam ainda apenas pequenas variações de alguns dos elementos temáticos ou da gramática audiovisual. Assim, cada encontro vai propiciar um diálogo entre dois realizadores ou realizadoras com diferentes inserções históricas no cinema brasileiro, mas com pontos de contato que favoreçam o debate e as possíveis convergências.

Todo o seminário se realizará online pela plataforma Zoom através do sistema Sympla. As inscrições abrem na próxima segunda-feira (4/1o) pelo site da Associação Imaginário Digital, onde estão todas as informações sobre a programação e o funcionamento do evento.

