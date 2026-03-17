Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau

As mensagens de Whatsapp entre Daniel Vorcaro e sua noiva, além de revelar o carinho entre eles - ambos começavam os diálogos com a palavra “amor” - estão revelando possíveis crimes. Está na cara que ele era o Lobo Mau e ela a Chapeuzinho Vermelho da história.

Martha Graeff demonstra preocupação com a abundância e o exagero de presentes dele, sobretudo quando ele propõe sociedade numa offshore em Delaware, nos Estados Unidos, para comprar uma mansão de 1.900 metros quadrados à beira-mar em Bay Point, na Flórida por R$446 milhões, em janeiro de 2025, exatamente quando seu banco está quebrando.

Além de uma série de presentes caros, tais como bolsas, jóias e relógios, Daniel também investiu US$10 milhões na Happy Aging, empresa da noiva que tinha mais mídia do que faturamento. Tanto é que numa conversa ela confessa que ainda não juntou o suficiente para ter uma casa própria.

Ele sabia que estava lavando o dinheiro sujo do Banco Master e, portanto, envolvendo a sua bem amada na organização criminosa que comandava. Trusts e LCCs americanas são legais, no Brasil e nos Estados Unidos, se o dinheiro é limpo. Quando não é, a coisa muda de figura.

Ela jura de pés juntos que não tinha a mínima ideia de que estava apaixonada por um gangster e não participou de suas falcatruas. Nem tampouco desconfiou qual era o motivo de tantas reuniões do noivo com políticos e com o ministro Alexandre de Moraes. Suas reações eram do tipo “como meu amado é importante”.

Mas, se não conseguir convencer os membros da CPI do Crime Organizado, pode ser enquadrada em três crimes: 1) lavagem de capitais e ocultação de patrimônio, com pena de três a dez anos mais multa; 2) organização criminosa, três a oito anos e 3) fraude contra credores na liquidação de um banco, um a quatro anos. E terá de devolver todos os presentes ao liquidante do Banco Master.

Tal como Chapeuzinho Vermelho, ela achava que Daniel Vorcaro era a sua vovozinha, mas era, na verdade, o Lobo Mau.