Chega, é hora de dar um basta nessa loucura chamada Bolsonaro

A declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o primeiro turno da eleição em 2018 foi fraudado e que ele devia ter sido eleito já naquela oportunidade, não deve ser vista pura e somente como mais uma loucura proferida por ele. Ele busca desviar a atenção de todos para a crise econômica em que estamos metidos e que pode se agravar. Mas isto não é tudo.

Ao fazer tal acusação, ele está indicando, como já fazia no primeiro turno, de que, se não ganhar é porque terá acontecido alguma fraude. Bolsonaro está colocando em duvida o resultado da próxima eleição, antes mesmo de começar o período eleitoral e isto é muito grave.

Partamos do principio de que Bolsonaro esteja certo e que houve fraude na eleição para a presidência da república e que ele tem as “provas” em mãos, segundo ele mesmo falou. Primeiro, o TSE – Tribunal Superior Eleitoral tem a obrigação, se não quiser assinar embaixo, de exigir que tudo seja mostrado. É o mínimo que se espera para que não fique nenhuma dúvida sobre o caso.

Mais, o TSE, caso se confirme a acusação através de provas, deve, por obrigação, exigir a anulação do pleito para presidente. Pedir que investigações sejam feitas para apurar e apontar quem esteve envolvido na tramoia, se existiu mesmo.

Caso Bolsonaro, o que é mais provável, não apresente nenhuma prova, e seja só mais uma diarreia verbal do mesmo, o TSE deverá abrir processo contra o atual presidente e encaminhar denuncia ao Congresso Nacional por crime de responsabilidade e solicitar o impedimento desse maluco que, dia após dia vive atacando as instituições brasileiras.

E nós, brasileiros e brasileiras, que deixamos de votar nesse estrupício ou que, enganados, votaram, devemos nos unir para barrar o desastre que estamos sendo encaminhados. Seja na economia, no social com milícias atacando a todos no mundo real e no virtual, seja no mundo político, é chegada a hora de uma unidade nacional para salvarmos o nosso país do desastre. Não podemos, seja quem for aceitar o que Bolsonaro está fazendo com o Brasil.

É chegada a hora de darmos um basta nessa loucura chamada Bolsonaro. E tem que ser pela via legal, institucional. Mas nós precisamos ir as ruas. Convocar nas redes sociais a todos os brasileiros, independentemente da cor partidária, a salvar o que ainda nos é possível, e reconstruímos aquilo que já perdemos.

Devemos dar um basta na família Bolsonaro antes que eles acabem com o Brasil.