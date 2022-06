Chegou a hora de despejar esse vagabundo e sua horda de idiotas

Apoie o 247

ICL

Assisti o programa “Roda Viva” da TV Cultura que tinha Fernando Haddad como entrevistado. Sua exposição foi lúcida, propositiva, sincera, republicana, equilibrada e com rara capacidade de erudição somada com eloquência e poder de síntese.

O pensamento que me veio à cabeça foi inevitável… “Como o Brasil pode ter optado por um vagabundo, junto com uma horda de delinquentes, do que uma pessoa com tantas qualidades como Haddad?”

Trata-se obviamente de um pensamento o qual a resposta é redundante. Todos a sabem: o Brasil foi destruído pelos grandes veículos de comunicação e toda uma tempestade histérica dos mais variados setores sociais, que custou uma inédita e universal regressão das forças produtivas desse país. Ninguém ganhou, todos perderam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vitória desse nefasto anão político, desse arremedo de doente psiquiátrico, misturado com a estupidez em sua forma mais destilada, apenas beneficiou os mais porcos espíritos ligados à lama da corrupção maltrapilha e míope, que saiu das sombras para se endinheirar da forma mais detestável e desavergonhada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A barbárie venceu a civilização em uma batalha singular e hoje não temos mais como continuar com essa corja, pois a mesma não oferece caminho para lugar nenhum, que não o abismo.

Infelizmente, está na hora de bater forte nessa parte dos eleitores que ainda defendem a continuidade da barbárie. Está na hora de se enrijecer no debate e não mais tolerar os vadios e vazios argumentos dos bolsonaristas, retirados de suas pérfidas personalidades embrutecidas com suas perversidades - antes ocultadas nos armários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A “carteirada” da civilização e a desmoralização impiedosa daqueles que defendem Bolsonaro deve ser posta nas ruas. Aqui não há mais espaço para um debate genuíno de ideias. Aqueles que defendem o Brasil vão ter que se levantar e de forma direta avisar, para quem ainda finge não saber, do que se trata o próximo outubro: Salvar a nação. O que significa um slogan forte, qual seja, “Fora vagabundo e sua horda de idiotas”.

O tempo da tolerância se encerrou. Esse delinquente que é postulante à reeleição, reage à sua cada vez mais óbvia derrota, com um golpe de Estado. Temos que mandar um recado claro de modo que ele nem sonhe com isso, pois se tentar qualquer coisa do gênero, colherá o seu maior pesadelo, qual seja, uma gigantesca e inédita insurreição popular que não haverá exército no mundo capaz de conter e que possivelmente acabará com sua cabeça fincada em uma lança, nos moldes do bom ano francês de 1792.

Aliás, ninguém que tenha o mínimo senso de descendência nesse planeta apoiaria um movimento golpista. Bolsonaro é quase um palavrão nos países centrais que desejam claramente o retorno de Lula, o qual representa a volta do país não apenas à normalidade, mas à sanidade mental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nessa empreitada nada pode ser menos esperado do que uma acachapante vitória de Lula já no primeiro turno. O voto em Lula não é apenas “útil”, mas é o voto da civilização contra a barbárie.

Caso essa eleição não se torne plebiscitária e personagens como Ciro Gomes insistam em manter suas ridículas candidaturas ameaçando o Brasil com a possibilidade de um segundo turno, a mensagem deve ser igualmente clara: ocorra o que ocorrer seus nomes e partidos serão varridos para o lado mais pútrido e patético da História do país. Vão desaparecer e serem depois de muitos anos recordados na forma de piada ou como ridículas infâmias que pertencem mais ao mundo literário do que o sociológico .

De todos esses candidatos, Ciro Gomes e seus eleitores são aqueles que mais serão cobrados. Pois esses, supostamente, possuem capacidade cognitiva para saber do que se trata essas eleições. Caso não se unam a Lula até julho assumirão uma postura mais indigna do que o vagabundo que hoje senta na cadeira presidencial e seus claudicantes eleitores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula será o próximo presidente do país porque o Brasil precisa disso e porque ao Bolsonaro e seus eleitores devemos sentir ódio, a ponto de levá-los a sentir medo do que virá pela frente.

Chega de destruirmos os sonhos das novas gerações, chega de tolerarmos aqueles que defendem claramente afundar nosso país. Há um pacto de sangue que é necessário ser feito entre todos os democratas e republicanos: todos devem lutar contra esse vagabundo e sua horda de ignorantes e delinquentes.

Bolsonaro e seu clã serão presos, o Brasil voltará a ser uma república e a liberdade será restaurada. Quem se opor a isso será esmagado pela impiedosa locomotiva da História. Pois, assim posto, que cada um se prepare para o que virá pela frente: luta, luta e mais luta… como nunca se viu em nossa História.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE