China saiu do sufoco!

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia - Em meio a tantas notícias desastrosas, em meio ao baixo astral, principalmente entre nós, ampliado a cada nova aparição desse governo mascarado, finalmente uma boa notícia: depoimento de uma brasileira que trabalha no setor de comércio exterior, publicada na “Folha” de hoje mostra que não estamos à beira da Terceira Guerra Mundial nem próximos ao fim do mundo.

“São 6h em Xangai e acordo com ruído de obras” escreve Thais Moretz. A matéria deveria ser manchete do jornal, mas, por opção editorial está meio escondida na página A27, embora haja uma chamada de capa.

“É a China novamente a mil por hora, construindo mais algumas estações e duas novas linhas de metrô” continua ela.

“Difícil acreditar que, semanas atrás, tudo parecia estar paralisado pela Covid-19”.

“Desde que me mudei para esta gigante metrópole, com 25 milhões de habitantes, o que mais me impressiona aqui é a velocidade das mudanças”.

“A vida na China parece acontecer em um outro ritmo, mais acelerado. Em dez dias, o país construiu um hospital, bem como fábricas e linhas de montagem para a produção de máscaras, roupas e equipamentos de segurança para os profissionais de saúde”.

Foram três meses de sufoco. Em apenas três meses está tudo voltando ao normal:

“Hoje a população está de volta ao trabalho, os carros estão nas ruas, os trens, em funcionamento e as atividades ao ar livre concentram cada vez mais gente”.

“De acordo com a Universidade John Hopkins, Xangai contabiliza 371 casos e 3 mortes”.

Que diferença em relação ao Brasil! Aqui, o ministro Luiz Henrique Mandetta, endeusado pela imprensa (o que é compreensível; em comparação com o presidente da República quase todos viram gênios e sábios) nos apavora com a perspectiva de 20 semanas de sufoco! 140 dias! Mais de cinco meses!

Em vez de se mirarem no exemplo chinês, bolsonaristas idiotas (com perdão do pleonasmo) jogam pedras na China.

E outros mandatários com mentes autoritárias, como João Doria e Bruno Covas, fazendo cara de inteligentes mandaram fechar comércio e todos os parques de São Paulo, medidas totalmente absurdas. Qual é o mal que pode causar um sapateiro aberto? Tem aglomeração numa sapataria? Mais uma vez, em contraste com o abominável Bolsonaro eles parecem gênios, mas também têm que ser questionados: fechar shopping center ainda vá lá, tem muita circulação e tal, mas fechar o pequeno comércio é um decreto de falência: os caras não vão morrer da epidemia, mas vão morrer de fome.

Abaixo Bolsonaro! Abaixo Doria! Abaixo Bruno Covas! E viva a China!