Cidade dos sonhos

“Perder tempo é estragar a vida”. (Franz Kafka)

A narrativa do livro do Gêneses nos apresenta um modelo de sociedade perfeita. Portanto, a ideia de padrão perfeito de sociedade se faz presente na vida humana. Assim sendo, quando o filósofo ateniense Arístocles, conhecido popularmente por Platão, escreveu sua obra mais popular A República, que em uma melhor tradução seria A Polis, buscou apresentar um modelo de uma sociedade perfeita, onde para muitos não passa de uma utopia. Mas Hegel viu de maneira diferente, questionando se era algo impossível de realizar-se não deixaram que o projeto Platão se tornasse realizável? O discípulo mais famoso de Platão, Aristóteles também projetou um modelo ideal de sociedade quando escreveu o seu livro Política. Quando lemos A Cidade de Deus de autoria de Santo Agostinho, nos deparamos também como algo que é externado como um modelo perfeito de sociedade onde tudo funciona na melhor da formalidade. Acontece que por mais que a sociedade tenha avançado, os problemas sociais continuam e infelizmente em maior intensidade.

As grandes cidades sofrem com o desafio de dias melhores ou de uma cidade perfeita projetada em sonhos. Uma cidade como Recife serve de exemplo. A mesma cresceu de maneira desordenada sem projeto para o futuro. Com um trânsito caótico, a Veneza brasileira tenta encontrar soluções para a mobilidade. Criar faixas ciclísticas é algo importante, mas pavimentar ruas também. Recife padece com várias ruas sem saneamento, sem pavimentação, onde o retrato do caos serve para identificar a cidade. Mas se as áreas reservadas para o ciclismo servem para serem utilizadas como cosmético público, elas estão cumprindo bem o seu papel, pois há quem se sinta encantado.

