Cientista político russo e comunista compara Rússia a Hannibal Lecter e vê regime teocrático em seu país

Por Alex Solnik

Em artigo publicado hoje no jornal Ecos de Moscou, o cientista político russo Vladimir Pastukhov, da University College, de Londres, aponta os erros de Putin ao invadir a Ucrânia e suas consequências para os russos:

“A reputação da Rússia hoje é como a de Hannibal Lecter de O Silêncio dos Inocentes”, escreve.

Ele, e nesse ponto não está sozinho, afirma que Putin falhou na estratégia de liquidar a Ucrânia num piscar de olhos e agora “Kiev tem que ser liquidado com baionetas na frente da comunidade mundial chocada”:

“A expectativa de que com o início da operação especial o regime político de Kiev desmoronasse como um castelo de cartas já fracassou completamente. Pelo contrário, ele se tornou mais forte e a oposição a ele está completamente desacreditada e moralmente esmagada. Agora ele tem que ser liquidado com baionetas na frente da comunidade mundial chocada. O Kremlin mais uma vez pisou no mesmo ancinho, não entendendo a natureza da revolução ucraniana, seu caráter anticolonial, de libertação nacional. Como ex-humanista soviético, posso dizer que Putin e seus camaradas de armas estavam caçando corvos durante as lições obrigatórias do marxismo-leninismo na URSS”.

Pastukhov desmente a impressão geral de que o exército russo é poderoso e invencível diante de um exército menor e menos bem equipado, como o ucraniano:

“É claro que o exército ucraniano, que não é um modelo de organização militar do século XXI, mas altamente motivado (e na Ucrânia a resistência à agressão assumiu o caráter de nacional) e bem armado (e estará mesmo melhor se a guerra durar algumas semanas), acabou por ensinar duras lições aos militares russos. É terrível pensar no que acontecerá se houver um confronto com a Turquia, que se prepara para a vingança há 200 anos”.

Ao contrário do que muita gente imagina aqui no Brasil, o exército russo, na visão dele, não é lá essas coisas:

“Putin tornou-se uma vítima do amor pela animação. Em algum momento, começou a parecer-lhe que aqueles projetos experimentais excepcionais que compõem o conteúdo das histórias de propaganda russa e relatórios enviados a ele pelo Estado-Maior russo realmente refletem o nível da capacidade real de combate do exército russo. A operação especial na Ucrânia, que rapidamente deixou de ser especial, no final do terceiro dia mostrou que o exército russo continua sendo um exército da Segunda Guerra Mundial, montado sobre tanques e buchas de canhão. As armas de precisão são escassas ou não tão precisas quanto os generais relatam. O sucesso é alcançado por números, não por habilidade e, portanto, ao custo de um grande número de vidas. Juntamente com os outros fatores listados acima, isso não permitiu que o Kremlin iniciasse e completasse a operação em dois ou três dias, até que a Europa e o mundo tivessem tempo de se recuperar do choque”.

“Dentro de poucos meses, o mundo aprenderá a viver sem a Rússia” prevê o cientista político:

“Putin esqueceu as lições que o Ocidente ensinou aos russos cento e setenta anos atrás, quando todos os supostos aliados mais próximos do czar Nicolau II voltaram as costas para a Rússia e o país se viu em completo isolamento internacional”.

“Dentro de poucos meses, o mundo aprenderá a viver sem a Rússia. Um enorme ponto cego aparecerá no mapa do planeta, habitada por aborígenes que correm soltos na reserva”.

O maior erro de Putin foi ter feito a ameaça nuclear ao mundo, afirma ele, pois agora todo o arsenal nuclear mundial está apontado para Moscou:

“O ato de intimidação na Ucrânia mostrou claramente a todos que tipo de paz e por quais métodos a Rússia vai estabelecer na Europa e em todos os lugares. A reputação da Rússia hoje é como a de Hannibal Lecter de O Silêncio dos Inocentes. Putin perdeu completamente a possibilidade de continuar a chantagem nuclear. Todo mundo já sabe do que ele é capaz e vai, cerrando os dentes, se preparar para uma retaliação nuclear. Ele disparou todas as balas dessa maneira para o oeste, e todas atingiram o leste”.

“Putin, o Kremlin, a Rússia e os russos de agora em diante aos olhos da opinião pública mundial são conceitos idênticos. Ninguém mais dividirá sanções contra o Kremlin e sanções contra a Rússia. A partir desse momento, a Rússia assume a responsabilidade coletiva pelas ações de seu governo”.

“A reputação da Rússia é equiparada à reputação dos regimes mais tabus do século XX. Levará décadas para consertar isso - se puder ser corrigido. Ao redor da Rússia, um cordão sanitário começa a se alinhar, como em torno de uma cabana de peste”.

“A Rússia aguarda a dolorosa degradação de toda a infraestrutura econômica e social. Dentro da Rússia, um regime teocrático totalitário será estabelecido, sem pretensões ao liberalismo pós-moderno. Sua estrutura de sustentação será uma ideologia de tipo semelhante às que existem nas seitas religiosas totalitárias. A própria Rússia corresponderá a todos os exemplos clássicos de anti-utopias literárias do século XX”.

“Em um esforço para quebrar o bloqueio, a elite do Kremlin se equilibrará constantemente à beira do suicídio nuclear, e é possível que em um futuro muito próximo eles declarem oficialmente guerra aos Estados Unidos. Mas mesmo sem isso, o risco de uma catástrofe nuclear se tornará um pesadelo constante por várias gerações”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.