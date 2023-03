Cinema: Bem-vindos à Fioflix

Conheçam a plataforma gratuita da Fiocruz, com filmes sobre saúde, ciência, história e cidadania edit

A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz para os íntimos, é uma das instituições mais sérias e confiáveis do país. A par de seu histórico de pesquisa e ações na área da saúde pública, teve um desempenho fundamental na luta contra a Covid-19 e contra o negacionismo pregado pelo governo de extrema-direita e parte da sociedade brasileira. Hoje, mudado o rumo do país, temos uma ex-presidente da fundação, Nísia Trindade Lima, ocupando o cargo de Ministra da Saúde, primeira mulher a ser guindada a essa posição.

Remando contra a corrente oficial, a Fiocruz disponibilizou no final de 2021 mais um serviço de alta qualidade ao público brasileiro: a Plataforma de Filmes em Acesso Aberto VideoSaúde Fiocruz. Ali já se encontram mais de 200 filmes, compreendendo produções próprias, outras realizadas a partir de editais do selo Fiocruz Vídeo, além de filmes convidados de todo o país. O acesso é gratuito e permanente. Alguns títulos já foram abordados no meu blog, como é o caso de O índio cor de rosa contra a fera invisível: a peleja de Noel Nutels; Saúde, Velho Chico e Rey, Ciência em Defesa da Vida.

Para falar com propriedade sobre o assunto, passo a palavra a Wagner de Oliveira, editor executivo do selo Fiocruz Vídeo:

"Cada vez mais estamos atentos e testando novas formas de contar histórias sobre saúde e ciência: olhos abertos a distintos dispositivos narrativos, a temas negligenciados pela mídia comercial hegemônica, a novos produtores, a títulos vindos de cada canto do país. Acreditamos que é possível contar boas histórias sobre saúde e ciência sem recorrer a filmes meramente laudatórios. Pelo menos, estamos nesse esforço.

Afinal, para a Fiocruz, a comunicação (e o audiovisual) também são determinantes sociais da saúde, direito humano e campo para atores sociais historicamente à margem poderem se expressar. São traços da Política de Comunicação Pública da Fiocruz presentes na nossa plataforma de filmes, carinhosamente já apelidada de "Fioflix". Uma navegada por lá vai fornecer referências da lógica da plataforma: temas, filmes com acessibilidade, vários com legendas em outros idiomas, animações, etc.

Queremos que a plataforma chegue ao conhecimento mais amplo possível, não só dos espectadores, mas também de realizadores sem janela que queiram mostrar o trabalho por esse meio.

Enfim, depois de anos de desinformação e negação do processo civilizatório, queremos fazer circular conteúdos qualificados e que contribuam para um projeto de país bacana. Sabemos que a promoção da saúde, tendo a comunicação como direito humano, é central para um novo projeto de país."

Wagner de Oliveira

>> A Plataforma VideoSaúde Fiocruz é acessada por este link.

