Cinema: Cegueira parcial do espectador

“Anatomia de uma Queda” descasca as várias camadas de uma “cebola” dramática, sem nunca fornecer elementos sólidos para uma tomada de posição do espectador edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O vencedor da Palma de Ouro de Cannes e dos Globos de Ouro de filme estrangeiro e roteiro, além de indicado a cinco Oscars, é basicamente um filme de tribunal. Uma escritora é acusada de ter matado o marido no seu chalé dos Alpes franceses. O filho adolescente, de visão comprometida após um acidente, é quem estava mais próximo do acontecido e sofre um dilema moral ao ser arrolado como testemunha. O advogado de defesa é apaixonado pela ré, e o de acusação é uma fera de ironia ao lidar com a presunção de culpa da acusada.

Anatomia de uma Queda (Anatomie d’un Chute) poderia ser, no fundo, um filme comum sobre uma morte envolvida em dúvidas, suposições e argumentações um tanto vagas. Mas em algumas coisas o longa de Justine Triet (A Batalha de Solférino, Na Cama com Victoria) se destaca nesse gênero. A começar pela forma como o roteiro de Justine e seu marido Arthur Harari descasca as várias camadas dessa “cebola” dramática, sem nunca fornecer elementos sólidos para uma tomada de posição do espectador.

continua após o anúncio

Há um histórico de desavenças na relação do casal, que envolve culpa, ciúme, queixas de parte a parte, gravações comprometedoras, uma tentativa de suicídio e até uma disputa literária. A escritora Sandra Voyter (Sandra Hüller, em interpretação magistral) vê sua vida íntima e seus livros de autoficção serem esmiuçados nas audiências, enquanto o menino se fecha em copas, aturdido pela incerteza quanto a tudo o que ouve e deduz.

A cegueira parcial do garoto pode ser uma metáfora para o espectador, que a tudo assiste como através de um véu turvo. Somos arrastados pela contenda no tribunal em torno de indícios e supostas provas, entre as quais o depoimento de um especialista em respingos de sangue. O tema jurídico-policial se entrelaça com a descrição de um inferno conjugal.

continua após o anúncio

Justine Triet se confirma como uma diretora extremamente hábil no manuseio das curvas emocionais que afetam os três personagens centrais: Sandra, o menino e o advogado. A mise-en-scène milimétrica é de tal eficiência que nos magnetiza da primeira à última cena, 152 minutos depois. Um belo exemplo de escrita e realização cinematográfica.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.