Cinema: Os que ficaram para trás

Esse novo filme de Alexander Payne (Nebraska, Sideways, As Confissões de Schmidt, A Eleição) acaba de ganhar os Globos de Ouro de melhor ator (Paul Giamatti) e melhor atriz coadjuvante (Da'Vine Joy Randolph), ambos na categoria de comédia ou musical. Os Rejeitados (The Holdovers) é de fato uma comédia porque baseada num personagem como Paul Hunham (Giamatti), professor irascível de Civilizações Antigas que parece odiar os alunos, é estrábico e cuja pele cheira mal ao final do dia. Mas é uma comédia agridoce, que não esconde o fundo de solidão, abandono, fracasso e luto.

No tradicional colégio interno Barton, em Massachusetts, ano 1970, Paul é designado a permanecer nas férias supervisionando um pequeno grupo de alunos que não tem para onde ir. Aquilo soa para todos como uma condenação. Mesmo em época de festas de fim de ano, Paul quer obrigar os alunos a seguir a “disciplina acadêmica básica”. Por obra de um golpe baixo do roteiro, ele acaba ficando na companhia de apenas de um aluno (Dominic Sessa) e da cozinheira da escola (Da’Vine), que perdeu o filho na guerra do Vietnã.

Alexander Payne é um cineasta obcecado pelos anos 1970. Aqui ele não só situa o roteiro original do veterano David Hemingson naquela época, mas também filma como então se filmava no cinema padrão de uma Hollywood humanista. Chega mesmo a incluir apresentação e créditos nos moldes dos seventies, além de canções do período, incluindo Cat Stevens. Na origem de seu interesse por essa história está o filme Merlusse, de Marcel Pagnol (1935), que o encantou num festival.

Tudo isso contribui para um filme que explora os poderes do convencional. Mas o faz com uma grande ternura pelos três protagonistas. É claro que as camadas de cada um – sobretudo Paul e o jovem Angus – vão sendo reveladas pouco a pouco, alterando profundamente a relação inicial entre eles. A noção de família social se impõe sobre as diferenças e rivalidades.

O elenco garante a empatia, apesar do desenho um tanto previsível dos personagens. E Paul Giamatti confere credibilidade a esse professor de história que, ligado no passado distante, no presente ainda continua aprendendo a viver.

>> Os Rejeitados está nos cinemas.

O trailer:

