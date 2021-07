"Ciro Nogueira chega para estancar a sangria. Não basta ter a caneta na mão, é preciso distribuir a tinta com sabedoria. E essa não é a especialidade dos generais", analisa Alex Solnik edit

É possível dividir o governo Bolsonaro em três fases. A primeira, a partir de 1o. de janeiro de 2019, foi marcada pela fauna terraplanista, também apelidada “ideológica”, que tentou comandar uma revolução cultural, sob a batuta de Olavo de Carvalho.

As estrelas eram Velez, Weintraub, Araújo, Damares e a goiabeira e outros bichos. Não deu certo. Era muito delirante num governo só.

Para tentar dar ordem na casa, Bolsonaro chamou os generais. A 14 de fevereiro de 2020 colocou Braga Netto na Casa Civil, inaugurando a segunda fase do governo. Militares no poder. Intrigas, conflitos e ameaças ao estado de direito marcaram o período.

Com a ascensão de Pazuello ao ministério da Saúde o poder militar se consolidou, e tendia a se expandir mais, mas o fracasso no combate à pandemia e as revelações da CPI da Covid encerraram o ciclo de Pazuello e o dos generais.

Ciro Nogueira chega para estancar a sangria. Não basta ter a caneta na mão - Ramos também tinha -, é preciso distribuir a tinta com sabedoria. E essa não é a especialidade dos generais.

Gostei da nomeação, o que parece meio contraditório. Afinal, se o senador cumprir a missão, que é salvar Bolsonaro, não haverá impeachment e ele poderá crescer na disputa com Lula. Mas, em contrapartida, as ameaças de golpe também se dissipam enquanto os militares perdem poder. Não vai ter impeachment, mas também não vai ter golpe. Ciro chega para “civilizar” o governo. O demais será decidido pelo voto eletrônico.

