Clube do bilionários

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

O Clube dos Bilionários, como o próprio nome revela, é um dos mais exclusivos do planeta. São poucos sócios, todos, evidentemente, bilionários. Eles não podem nem exercer o direito de não frequentar clubes que os aceitam como sócios. Eles são os donos dos clubes e este em particular, tem pouquíssimos sócios. Entre eles estão Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Ellison e Elon Musk, que disputa com Zuckerberg a fortuna e a juventude.

Todos tem um certo fascínio pelo espaço. Todos se acham meio deuses e são, de fato, donos dos destinos de muita gente na terra.

Recentemente, a queda das redes sociais do grupo Facebook acabou deixando o mundo mais feliz por 7 horas. Mas o mundo prefere ser infeliz e se comunicar, fazer comércio, trocar ofensas e espalhar mentiras.

Toda semana esses bilionários se encontram, no salão exclusivo deste Clube dos Bilionários, o Billions Club. A programação é organizada por eles mesmo em sistema de revezamento. Bill Gates adora fazer jogos de memória. Gosta de lembrar quando era um jovem pobre e só faturava um milhão de dólares por ano. Os outros vão no embalo dele. Elon Musk traz seus carrinhos de controle remoto onde cabem até 4 passageiros. O Larry Ellison adora relógios. Faz brincadeiras onde tem que marcar o tempo da performance de cada um. Jeff Bezos fica oferecendo quinquilharias para vender do seu site Amazon. Passa a noite fazendo ofertas irrecusáveis e, por último, Zuckerberg adora brincar com o celular.

Experimentou desligar o Whatsapp e todo mundo ficou perdido como se estivessem sem Waze. Algumas empresas quebraram, casamentos terminaram, encontros nunca mais puderam ser marcados. Uma ex-funcionária se rebelou contra o patrão e denunciou um esquema de ameaça à democracia que todos nós já sabíamos desde que assistimos ao documentário O Dilema das Redes que mostra o poder das redes na manipulação das eleições no mundo incluindo a do Bolsonaro no Brasil.

Tudo que o Zuckerberg quer é ameaçar a democracia. Quanto mais instável o mundo esteja mais ele vai ganhar dinheiro. É um deus meio estranho que de religião não carrega nada e convenhamos, o fulano tem pouco phyisique du rôle pra isso.

Eles falam mal um do outro pelas costas. É quase uma obsessão. Conseguimos um vazamento da conversa deles uma noite no tal clube.

Bill Gates

Zuck, sua imagem está péssima e não adianta mudar a logo do Facebook. É uma questão de narrativa

Zuckerberg

Tô cagando, Bill. Sou mais eu. Posso errar que continuo sendo o homem que comanda a comunicação das pessoas. Posso espalhar mentiras a rodo que ninguém vai me parar. Posso mudar governos, derrubar a bolsa e acabar com casamentos. Sou uma espécie de deus que erra. E sou modesto.

Elon Musk

Você é um bobo. Vive de uma coisa abstrata. A comunicação. Que produto é esse? Eu faço carros elétricos, construo foguetes, invisto na indústria pesada.

Zuckerberg

Grandes merdas. Se não fosse o Whatsapp você não ia ter nem a metade do que tem. Aliás, você deve estar me devendo uns 400 bilhões de dólares, assim por baixo.

Jeff Bezos

Liga não, Elon. Vamos criar o Spacebook nas nossas próximas viagens ao espaço. Deixa o Zuck aqui nessa terra decadente. Ele vai acabar sendo engolido pelo socialismo, você vai ver. Ele tem muitos funcionários jovens cheios de ideias. Ideias são perigosas.

Elon Musk

Acho ótima ideia do Spacebook. Tudo virtual. Não precisamos contratar ninguém. Apesar de viajar no espaço acho que a terra é plana, sou contra a vacina, sou homofóbico, racista e reacionário. Na boa.

Larry Ellis

O papo está ótimo, mas eu vou jogar minha partidinha de tênis. Não estou nem aí pra essas discussões de vocês. Gosto de modelos jovens e bonitas e um bom torneio para eu assistir de camarote. Dinheiro pra mim é isso. Estou cagando pra vocês, pros seus projetos, pro povo em geral e pra esse clube. Enquanto não construírem uma quadra de tênis não volto mais.

Bill Gates

Eu só jogo xadrez

Jeff Bezos

Eu sou cowboy. Gosto de jogar o laço.

Elon Musk

Olha, não queria criar um clima nesta reunião, mas se vocês olharem para o céu verão um enorme cometa vindo na minha direção.

Zuckerberg

Como na sua direção? Está vindo na minha.

Bill Gates

Na minha.

Elon Musk

Vou lá resolver. Comprei os direitos do super-homem. Vou ali no toilete e já volto pronto para salvar a terra.

Não houve tempo. O cometa atingiu em cheio o clube dos bilionários. Só o clube. Estranhamente, aquele cometa imenso só afetou o clube. Todos morreram...quer dizer, quase todos.

Bill Gates supirou:

- Vou reescrever essa história. Não gostei do final.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.