Coletivo de Guarulhos organiza plenária nacional de mulheres

Nascido em uma periferia de Guarulhos-SP, o Coletivo do Proletariado estendeu núcleos em diversos estados do país , reunindo mulheres para debater o fazer política em seus territórios.

Visando encerrar o mês das mulheres com brilhantismo, o Coletivo organizou junto de seus coordenadores uma Plenária Nacional que vai acolher construções regionais para gerar um documento que se aplicará ao Coletivo na busca por políticas públicas para as mulheres em parceria com os governos.

Para mais informações, acesse a rede do Coletivo no Instagram: @coletivoproletariado ou entre em contato com o número (11)975041491.

