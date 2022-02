Com artigo de Flávio Bolsonaro, Folha virou alto-falante do gabinete do ódio

Apoie o 247

Alex Solnik

O texto do senador Flávio Bolsonaro - se é que se pode chamar de texto e se é que se pode chamar de senador - publicado, hoje, na página 3 da “Folha” envergonha e desonra todos aqueles que já assinaram artigos nesse prestigioso espaço.

E os leitores do jornal.

O jornal parece testar, mais uma vez, os limites da liberdade de expressão, dando seu imprimatur a um vômito eivado de fake news, calúnias, injúrias e um repertório de palavreado típico do gabinete do ódio, instalado dentro do Palácio do Planalto.

É evidente que tudo o que o 01 escreve seu pai assina embaixo.

Eu, se fosse editor do espaço, jamais o publicaria desse jeito. Pediria que o autor retirasse todas as acusações sem provas que faz, a torto e a direito. Sem nenhum pudor. Agressão pura e simples e não Tendências/ Debates, título da página.

O fato de ser parlamentar não pode servir de biombo a ataques caluniosos.

Nem o jornal pode se transformar em alto-falante do gabinete do ódio.

