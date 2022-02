Com doçura e com afeto

Apoie o 247

Todo artista, como aliás todo escritor, possui aquilo que chamamos de licença poética para representar a vida e as pessoas. O criador cultural não é um mero retratista ou reprodutor da realidade. O reflexo artístico pode deformar voluntariamente o mundo em razão da "verossimilhança interna" do criador. Não fosse assim não haveria o surrealismo, o cubismo ou o expressionismo, etc.

Não é de hoje que vem a polêmica de como Chico Buarque retrata as mulheres em sua música. Existem até estudos acadêmicos sobre isso, como sobre toda a obra do compositor ("como num desejo magico"). Mas gostaria de avançar aqui sobre a lógica da verdadeira grande arte: refiro-me ao "caráter redentor da catarse " e sua ambivalência. Valho-me aqui de Marcuse, o filósofo frankfurtiano. A arte denuncia as contradições da realidade, mas ao mesmo tempo nos reconcilia com ela a partir do efeito estético de sua forma. Por isso que às vezes o reflexo artístico é politicamente inconsequente. Não estou eu aqui defendendo nenhuma arte panfletária. Mas me referindo a ambiguidade do discurso poético-literário.

Outra coisa: descrever não é aceitar as coisas como elas são. A ética do realismo enquanto estética literária está nisso. Quando o autor pinta realisticamente um quadro, não significa que aceita ou concorda com o que representa. A grande façanha do realismo e do naturalismo foi a denúncia do existente pela sua expressão fiel, dura, desumana do sofrimento humano, de homens e mulheres.

Há, nas letras de Chico, várias representações do imaginário feminino: atrás da porta, mulheres de Atenas, com açúcar e com afeto e outras. Não convém absolutista nenhuma delas. Até porque a própria natureza humana é multiforme, polifacética.

