Com ou sem Oscar, Petra venceu

Os ataques grosseiros, desequilibrados e até rancorosos a Petra Costa, advindos das esferas privada e pública, têm pouca ou nenhuma relevância do ponto de vista argumentativo ou mesmo racional. A Globo e o governo mandaram seus estafetas a campo para a simples defesa de seus interesses nefastos, que em nada se alinham aos anseios do povo brasileiro. E só.

Já dizia o Barão de Itararé: "De onde menos se espera é que não vem nada mesmo.".

Contudo, há um porém: a fala do estafeta global é um recurso do polemizar barato. É apenas ruim. Muito ruim. Na verdade, uma porcaria machista que merece réplica intensa.

Já o ato da SeCom divulgando um vídeo com ataques à cineasta é crime previsto em lei, estando sujeito aos rigores - ou afrouxamentos - constitucionais.

Contudo, a história de Petra não vai parar por aqui. Aguardem.

Já o ser exótico que ocupa a presidência da República achou graça também em debochar dos desempregados num vídeo ao lado de um pastor evangélico, famoso por sua enorme fortuna obtida de forma surpreendente - mas nem tanto. Pensando bem, apesar de trágico faz sentido: quem tem desapreço pelas classes populares tende a desqualificá-las, na ausência de argumentação racional mínima. Contudo, estas duas criaturas parecem contar com uma enorme Síndrome de Estocolmo em volta, já que milhões de pessoas ainda apoiam suas falas, gestos e atos, quase que hipnotizadas pela "mitologia". Mas é bom que se diga: aos poucos, já tem gente abrindo os olhos, mesmo que lentamente.

Mais uma do ser exótico: tal como um capacho do capital internacional, corrobora a tese de que seria melhor trocar a população brasileira pela japonesa. É da mesma boca que saiu a seguinte pérola há vinte dias: "Trabalham contra a democracia, como o livro dessa japonesa que eu não sei o que faz no Brasil", referindo-se à escritora - brasileira - Thaís Oyama.

No fim, tudo isso representa um capítulo da cortina de fumaça: enquanto o país está paralisado há mais de um ano e palpiteiros de ocasião confirmam a "melhora da economia" com números esdrúxulos, representantes do Governo e figuras de grande audiência nacional criam factoides pueris e tiram o foco dos graves problemas nacionais. Batemos cabeça com tantas asneiras ditas propositadamente pelos inimigos do povo brasileiro, que precisam tirar a atenção e a desmobilização dos nossos problemas mais urgentes. Afinal, eles não têm o menor compromisso que não seja com seus patronos econômicos.



Minas Gerais sucumbe com as enchentes. O Rio de Janeiro é uma terra de desemprego à vista, água fedorenta e muitas balas na cabeça de inocentes, enquanto a miséria ocupa as praças e calçadas da capital. Muitos outros estados não têm perspectivas animadoras. Em todos eles, milhões de garotos famintos andam de bicicleta entregando comida e sonhando com um salário mínimo para sobreviver. Em paralelo, seis brasileiros detém a mesma renda que os 110 milhões de brasileiros mais pobres. Uma desigualdade que humilha o Brasil perante o mundo. E falando em humilhação, o dólar diante do real... Só não é menos ridículo do que comparar o "pibinho" de outrora com o "pibaço" atual, num exercício de tragédia econômica que chega a assustar até neoliberais clássicos como Armínio Fraga e Pérsio Arida.

Apesar de tudo, mesmo com o Brasil virado do avesso na lama desde o golpe de 2016 e a tragédia eleitoral de 2018, uma coisa é certa: Petra Costa venceu. E de goleada. Seria maravilhoso que o Oscar viesse, por várias razões, independentemente de críticas pontuais que seu documentário possa receber - favor não confundir com as leviandades descritas nos parágrafos anteriores, protagonizadas pelo bozotismo. Mas a denúncia feita por "Democracia em vertigem" já ganhou o mundo e isso vai se intensificar a partir da cerimônia do Oscar, queiram ou não os terraplanistas, fascistas, e outras facções de apoio da inusitada criatura presidencial. E será a primeira de muitas planeta afora.

Última forma: Petra irritou profundamente o patronato machistoide brasileiro. Isso é bom demais.