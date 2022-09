Começou o voto útil que pode levar Lula à vitória no primeiro turno

Apoie o 247

(Publicado originalmente no Agenda do Poder)

A pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta segunda-feira, traduz em números um sentimento já perceptível no ambiente político: começou o voto útil em Lula, que cresceu três pontos batendo a casa dos 46% contra um Bolsonaro absolutamente estagnado em 35%.

A chamada terceira via (Ciro+Tebet), que crescia há três semanas, encolheu de 19% para 14%, num claro indicador de que os eleitores dos candidatos do PDT e do MDB começaram a debandar em direção à única candidatura de oposição competitiva.

A julgar pelos números, Lula foi o maior beneficiário desse movimento dos eleitores que desejam, como detectara o Ipespe semana passada, a definição do pleito já no primeiro turno. No cenário espontâneo, Lula cresceu três pontos: de 39% para 42%, seu melhor número desde março. Ciro e Tebet desidrataram dois pontos cada um. Em votos válidos, Lula salta de 46% para 49%, roçando a vitória no primeiro turno.

Quando se analisa o voto estimulado, vê-se novamente Lula em ascensão – de 41% para 44% – e Bolsonaro imobilizado nos 35%. Neste cenário, a terceira via perdeu cinco pontos (Ciro, -2%; Tebet, – 2%; e outros -1%) Lula cresceu 3 pontos e os indecisos, dois pontos. A movimentação mais uma vez obedece à lógica do voto útil: parte migra diretamente para candidatura de maior chance de vitória e outra porção vai para o contingente de indecisos.

O que se antevia discretamente, na movimentação das forças originais de apoio a Ciro e a Tebet na reta final da campanha, começa a ser mensurado pelas pesquisas. Há, portanto, em andamento uma nítida migração de votos em direção a Lula dos eleitores convencidos da inviabilidade da terceira via. A possibilidade de vitória do líder petista no primeiro turno nunca esteve tão próxima.

