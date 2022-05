Como Derrotar a Classe Bilionária

Apoie o 247

Traduzido e adaptado por Rubens Turkienicz com exclusividade para o Brasil 247

A Vereadora Kshama Sawant, de Seattle (estado de Washigton, EUA), e o partido Alternativa Socialista (SA – Socialist Alternative) lutam, já quase por uma década, uma das batalhas mais eficazes contra as elites ricas da cidade. Ela e o SA adotaram uma série de métodos para lutar contra os oligarcas dominantes e, neste confronto, expuseram a liderança do Partido Democrata como sendo ferramentas covardes da classe bilionária. O sucesso dela deve ser estudado em detalhes e replicado em muitas cidades para desmantelar a tirania corporativa.

Sawant – que vive com US$ 40 mil/ano do seu salário total de US$ 140 mil/ano, e deposita o resto num fundo político que ela usa para campanhas por justiça social – ajudou a liderar uma luta em 2014 que fez de Seattle a primeira cidade importante nos EUA a instituir um salário mínimo mandatório de US$ 15/hora. Após uma luta de três anos contra Jeff Bezos – um dos homens mais ricos do mundo [cuja empresa e residência ficam em Seattle] – ela e seus aliados fizeram aprovar na câmara de vereadores um imposto sobre grandes empresas que aumentou a renda da cidade em cerca de US$ 231 milhões por ano. Ela fez parte do movimento que levou Seattle a banir com sucesso os despejos de estudantes durante o ano escolar, bem como das famílias destes e os funcionários das escolas. Ela foi uma das patrocinadoras de um projeto de lei municipal que protege os inquilinos de serem despejados ao final dos seus contratos de aluguel, exigindo que os senhorios concedam aos inquilinos o direito de renovar os seus contratos e um projeto de lei que proíbe os senhorios de despejar os inquilinos por falta de pagamento do aluguel, caso o aluguel tenha vencido durante a emergência do COVID, quando o inquilino não conseguia pagar devido a dificuldades financeiras.

A classe bilionária tentou alvejar Sawant desde quando ela assumiu o seu mandato de vereadora, em janeiro de 2014. Eles despejaram centenas de milhares de dólares num Comitê de Ação Política chamado de “Uma Seattle Melhor” (“A Better Seattle”) e saturaram a televisão e as plataformas digitais com propagandas negativas. Google, YouTube e Hulu negaram a ela e ao SA o direito de publicar os seus anúncios de campanha eleitoral. A empresa Amazon, sozinha, gastou mais de US$ 3 milhões para derrotá-la quando ela concorreu a reeleição em 2019. Em dezembro, Sawant derrotou uma campanha bem financiada pela comunidade de negócios da cidade para cancelar o seu mandato em um voto de “recall” [destituição de mandato]. Atualmente, o Partido Democrata está tentando manipular o distrito eleitoral dela para separá-la dos seus apoiadores da classe trabalhadora.

Você pode assistir aqui (https://www.youtube.com/watch?v=mCCD_g1XYac&t=1562s) a minha entrevista completa com a vereadora Sawant – que tem um doutorado [PhD] da Universidade Estadual da Carolina do Norte (North Carolina State University).

Eu resumo, abaixo, alguns dos seus princípios orientadores.

Sempre Esteja na Ofensiva

No ano passado, a classe bilionária orquestrou um voto de “recall” [destituição de mandato] que eles esperavam que colocasse a Sawant na defensiva e a removeria do seu mandato. Ao invés de deixar os oligarcas definirem os temas do “recall”, ela e o seu partido usaram a oportunidade para coletar 15 mil assinaturas para estabelecer o controle dos aluguéis. Ela rejeita a tentativa de aplacar os centros de poder ao recorrer à “persuasão moral e priorizando a oposição pacífica.” Ela diz que esta é a receita para o fracasso. Ela não está interessada em manter “relações cordiais” com as grandes empresas, os políticos do establishment, o Partido Democrata e os lobistas de empresas. Estes são o inimigo. Nós não teremos sucesso, diz ela, ao “falar agradavelmente” para “convencer as pessoas ricas a dar um punhado de migalhas àqueles de nós que nada temos.”

Ela diz que os capitalistas, juntamente com os meios de mídias que estes controlam, promovem a ideia da cooperação, de maneira que o público é “acalentado por esta ideia de que estamos todos do mesmo lado, que esta é uma situação compartilhada, que o COVID era um sacrifício compartilhado.” Esta crença desempodera os trabalhadores e trabalhadoras.

“A própria essência do capitalismo é que os muito ricos que estão no topo ganham este lucro enorme às custas das pessoas comuns”, diz ela. “A única maneira de tratar a guerra de classe é através da luta de classes.”

O Partido Democrata Não Pode Ser Reformado por Dentro

Sawant é uma vereadora dentre os nove membros do conselho da cidade [câmara legislativa municipal]. Ou outros oito são Democratas. Os Democratas, retoricamente, muitas vezes apoiam reformas progressistas; porém, como é verdade no país todo [EUA], eles têm pouca intenção de implementá-las. O radicalismo de Sawant expôs a duplicidade do Partido Democrata. O Partido Democrata tem unido repetidamente as suas forças com os oligarcas, muitos dos quais são seus doadores, para destruir Sawant. Ela diz que os auto-identificados progressistas no Partido Democrata desempenham “um papel que é contrário aos interesses da classe trabalhadora. A cada passo do caminho, eles [os Democratas] têm erguido obstáculos ao caminho de alcançar estas vitórias”. Ela assinala que cada vitória que ela e os seus aliados conseguem – incluindo o aumento do salário-mínimo municipal para US$ 15/hora e as leis sobre os direitos dos inquilinos - “foram conseguidas apesar da aberta oposição de bastidores e as táticas dos Democratas”. Estas vitórias foram conseguidas não graças aos apelos às lideranças do Partido Democrata, mas pela mobilização dos membros dos sindicatos e dos trabalhadores na luta por elas.

“Uma das coisas que aconteceram quando eu assumi o mandato foi que dois proeminentes Democratas, membros Democratas do conselho que vieram ao meu escritório me fizeram sentar e disseram: “está tudo bem e bom” - estou parafraseando, obviamente, porque não lembra das palavras exatas deles – porém, parafraseando, “está tudo bem e bom, você excitou a ralé e foi eleita como socialista, mas nós estamos aqui para lhe dizer que o Conselho [Câmara Municipal de Seattle] funciona nos nossos termos”, disse ela. “Você não vai conseguir aumento salarial algum, muito menos para US$ 15/hora'. E menos de seis meses depois, nós conseguimos o salário mínimo de US$ 15/hora. Isto resume as coisas para os Democratas.”

“O governo Biden falhou completamente”, diz ela. “E você não precisa aceitar a palavra de uma socialista. Você pode verificar que os índices de aprovação de Biden estão tão baixos quanto sempre estiveram durante a sua presidência. E não é só ele. O establishment Democrata, incluindo o regime dele, falhou completamente em fazer aprovar qualquer tipo de programa progressista, seja o salário mínimo de US$ 15/hora quando o 'Medicare for All' [Serviços de saúde públicos para todos]. Ele prometeu cancelar a dívida estudantil e nem sequer uma fração daquela medida foi executada. Esta é exatamente e razão pela qual agora nós estamos encarando a surra potencial dos Democratas pelos Republicanos e pela direita nas eleições de metade desta presidência [que redefinirá o legislativo federal e de alguns estados].

Se as reformas do tipo de um ‘New Deal’ não forem implementadas, o populismo de direita e os fascistas cristãos florescerão

Sawant a o partido SA não só foram visados pela classe bilionária e o Partido Democrata, mas também pela extrema direita. Voluntários de campanhas foram assediados e ameaçados. O ex-presidente do sindicato dos policiais, Ron Smith, quem, como muitos dos trabalhadores na aplicação das leis, é simpático à extrema direita, pediu que Sawant fosse algemada, enquanto a polícia de Seattle trabalhava ativamente para removê-la do seu mandato através do voto de 'recall'. A melhor maneira de lutar contra a extrema direita, diz ela, é implementar reformas que diminuam o sofrimento generalizado. Se isto não for feito, a extrema direita crescerá.

“A extensão do sucesso da direita populista é um testamento das falhas do Partido Democrata e da infância da esquerda, a esquerda estadunidense”, ela diz. O quanto a extrema direita tiver sucesso e quanto de confronto existirá, depende de como o balanço de forças se ajusta. Se a pauta por um salário de sobrevivência ajustado à inflação, pelo 'Medicare for All', pelo cancelamento das dívidas estudantis, por uma pauta política por um 'New Deal' Verde [ecológico] – se tudo isso fosse assumido pelos Democratas, eles seriam capazes de ganhar uma seção grande da população de eleitores – a qual acaba ficando fora das eleições [abstenção, o voto não é obrigatório nos EUA], ou votando pelos Republicanos e a extrema direita. Existe uma corrente genuinamente perigosa e reacionária em todos os continentes, porém, à medida que eles avancem, isso depende inteiramente do que for oferecido como alternativa.”

“Atualmente, os trabalhadores nos EUA estão procurando respostas”, ela diz. “Isso se deve à desapontamentos na arena eleitoral, os desapontamentos com muitos dos líderes do “Black Lives Matter” (BLM Vidas Negras Importam) que foram incapazes de realizar a promessa deste enorme movimento do BLM que ocorreu em 2020. É por todas estas razões que os jovens estão testando uma nova forma de organizar os trabalhadores. É no meio deste fracasso completo e da confusão na qual se encontram os Democratas que os trabalhadores do armazém da empresa Amazon em Staten Island (New York) conseguiram vencer a votação à favor da formação do primeiro sindicato na Amazon. E a razão pela qual eles foram capazes de vencer é precisamente, de novo, que eles usaram os métodos da luta de classes para convencer os seus colegas.”

A política identitária não conseguirá convencer a classe trabalhadora

O Partido Democrata e a classe liberal substituíram uma pauta política genuína por aquilo que Sawant chama de “frases de efeito 'woke'”.

Sawant chama esta tática de “perigosa”. Ela argumenta que a maioria dos trabalhadores estadunidenses “já estão ganhos à favor das ideias de uma sociedade que respeita genuinamente a todos ao nosso redor.” Por exemplo: dois-terços dos cidadãos dos EUA apoiam [a decisão judiciária] Roe versus Wade [que legalizou o aborto nos EUA]. Ela argumenta que o obstáculo às mudanças progressistas não é o racismo, mas a liderança do Partido Democrata – incluindo o “esquadrão” [progressistas no Congresso], o movimento sindical e a liderança de movimentos sociais, como BLM. A política identitária “não é a maneira de ganhar o apoio da classe trabalhadora. Isto é dar uma arma para a direita numa bandeja de ouro”.

Tenham cuidado com os líderes sindicais aliados ao Partido Democrata

Sawant alerta que a maioria dos líderes sindicais, juntamente com ativistas sociais como Al Sharpton, que são aliados do Partido Democrata, existem para aparecer em oportunidades de fotos e para “cooptar os nossos movimentos”. “Devemos ter cuidado com eles”, ela diz. A nossa melhor esperança está na mobilização dos trabalhadores de base. Ela assinala que o Sindicato dos Trabalhadores da Amazon (ALU – Amazon Labor Union), tiveram sucesso no armazém do aeroporto John F. Kenedy (NY) “porque eles não usaram aquilo que eu chamaria de sindicalismo de negócios – basicamente, as ideias convencionais que existem no movimento sindical, no Partido Democrata e até mesmo dentre os movimentos sociais de líderes de ONGs, de que a maneira de se organizar para a mudança e até mesmo para vencer uma eleição sindical, ou para conseguir um bom contrato, é pensar sobre as margens [de aumentos], este tipo de ideia mítica de uns poucos líderes trabalhistas na mesa de negociação, e de não mobilizar as bases.” O ALU “liderou com exigências concretas e não falou sobre o sindicato como uma entidade abstrata.” O ALU focalizou em conquistar um salário inicial de US$ 30/hora, segurança no trabalho, ter voz na programação do trabalho e a possibilidade de trabalhar em um tuno completo [8 horas/dia] se quisessem. “A outra coisa que eles fizeram corretamente foi deixar muito claro que os chefes não estão do nosso lado. Eles não alimentaram ilusões de que, de alguma maneira, eles poderiam convencer os gerentes e Jeff Bezos que fossem bonzinhos simplesmente fazendo argumentações moralmente persuasivas.”

As campanhas políticas precisam ser organizadas em torno de exigências, não de personalidades

Ela diz que os políticos, mesmo aqueles que se auto-idenficam como políticos progressistas, fizeram “a paz com o sistema capitalista.” Eles acreditam, falsamente, que podem negociar com a classe bilionária e barganhar por algumas poucas reformas progressistas. Esta tática, diz ela, falhou. “O governo Biden está desmoronando precisamente porque esta abordagem não funciona. E isto também coloca em questão quão longe almejaremos para mudar a sociedade?”

“Se você observar os dados sobre a crise climática, fica muito claro”, ela diz. “Temos uma janela muito pequena na qual precisamos fazer uma mudança fundamental fora do capitalismo. E, para isso, necessitaremos de movimentos de massa dos trabalhadores. Precisaremos da luta revolucionária de massa liderada pelos trabalhadores, pessoas comuns, para conseguir este tipo de mudanças que derivam das necessidades do próprio planeta e que não podem ocorrer através de eleições.”

“As campanhas precisam ser organizadas ao redor de exigências, não ao redor de políticas de personalidade”, ela diz. “A maneira de fazer uma campanha eleitoral forte é, como eu disse, rejeitar completamente a política de personalidades, rejeitar completamente o carreirismo e construir organizações políticas como a Alternativa Socialista. Exceto que precisamos de organizações muito maiores, nas quais possamos responsabilizar os nossos representantes eleitos e outros líderes da organização pelo cumprimento do programa de exigências pelo qual nós lutamos. Isto se torna o foco central, não aqueles indivíduos que possam usar estes postos para construir as suas próprias carreiras, tornando-se úteis para a classe dominante. É isso que precisamos rejeitar.”

Focalizemos as campanhas nos 80 milhões de pessoas que não votam [nos EUA].

Sawant e o SA rejeitam a tática do Partido Democrata de focalizar nos centristas ou prováveis eleitores. Eles mobilizam aqueles que muitas vezes fazem parte dos 80 milhões de pessoas com direito ao voto que não votam – incluindo imigrantes, aqueles que vivem em moradias públicas e as comunidades marginalizadas. Ela e o seu partido distribuem materiais de campanha em oito idiomas. Esta tática construiu uma nova base política. Num prédio predominantemente de africanos do leste em Seattle, por exemplo, o comparecimento às eleições [municipais] foi quase 10 vezes maior daquele registrado nas eleições gerais [congresso, etc.].Ela alega que o Partido Democrata não tem um comprometimento com os eleitores desiludidos ou desprivilegiados. A sua “função básica [dos Democratas] é ser útil à classe dominante sob o capitalismo, porém a maneira pela qual o fazem é falar pelos dois lados das suas bocas [expressão popular, significa afirmar uma coisa e o seu oposto]. Por exemplo, eles falarão sobre o salário mínimo de US$ 15/hora. A cada tanto, vemos Pramila Jayapal, a líder o Círculo Progressista do Congresso dos EUA enviando mensagens no Twitter que é chegada a hora de implementar o sistema 'Medicare for All' (programa universal e gratuito de saúde pública). Porém, quando chega o momento de lutar por isso, eles usarão o seu status progressivo para acobertar o regime de Biden.” por esta razão, eles não têm interesse algum em mobilizar os trabalhadores. “Nós não teríamos vencido as nossas eleições se não tivéssemos mobilizado toda uma parte da população que é tipicamente desprivilegiada. Não porque eles não tenham o direito legais de votar, mas porque não há nada pelo qual eles possam votar.”

O motor para a mudança será um movimento sindical militante e independente do Partido Democrata

Sawant espera que os Democratas tomem “uma envernizada total” nas eleições de meio-mandato [em novembro de 2022].

“A perspectiva da ressurgência de Trump, infelizmente, também é muito real neste ponto”, ela diz. “Isto é o quão perigoso tem sido o fiasco todo do regime Biden. A única maneira de superar isto e criar uma alternativa genuína ao populismo de direita que possa unir a maioria da classe trabalhadora nos EUA é através da política das classes trabalhadoras.”

Ela diz que os novos líderes sindicais precisarão reunir os trabalhadores em torno de um programa comum baseado nas classes trabalhadora, desafiando os sindicatos tradicionais e o Partido Democrata. Ela assinala que os levantes sindicais dos professores no estado de West Virginia em 2018, “que conquistaram uma enorme vitória ao opor-se não só à legislatura Republicana que comanda o estado, mas também aos professores do seu próprio sindicato que não queriam adotar uma abordagem de luta para conquistar um contrato forte e manter a solidariedade ampla entre todos os funcionários das escolas públicas.” Ela também se sentiu encorajada pelo exemplo dos trabalhadores da empresa Starbucks que agora estão fazendo campanhas de sindicalização em centenas de lojas no país todo. Tudo isso nos mostra o caminho para repelir as políticas corporativas, repelir os fracassos dos Democratas e para derrotar o surgimento da extrema direita é construir lutas da classe trabalhadora onde possamos unir uma maioria dos trabalhadores em torno de um programa comum baseado nas classes trabalhadoras.”

Ela adverte que nada disso será automático. “Precisamos de uma liderança de base corajosa para fazer isto acontecer. E a clareza política de que uma liderança sindical que é ligada pelo quadril aos Democratas não será a força da mudança. A força da mudança será um renascimento do movimento sindical militante.”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

