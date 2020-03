Como mostramos às pessoas que Bolsonaro será um assassino...

Sinceramente, se existir algum ministro sério no Governo de Bolsonaro, e se não quiser ser cúmplice de assassinato, é hora de pedir demissão do cargo; e hora de ser sensato e pensar nos milhões de brasileiros que poderão morrer por decisões do Presidente da República edit

... se ele continuar com sua teimosia em acabar com a quarentena?

Quero começar este texto deixando claro que não estou chamando Bolsonaro de assassino, todavia, dizendo que ele (estimulando assim) vai matar a todos nós, não somente nossos avós, mas uma massa populacional muito, muito maior se ele não parar agora de chamar a população para acabar com o isolamento social, exigindo que tudo volte a uma normalidade que não existe; que está apenas na cabeça dele e dos acéfalos que o assessoram.

Até mesmo Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos (que Bolsonaro gosta tanto) percebeu que a única chance de salvar mais vidas será com a quarentena. Trump pediu urgentemente que a população fique em casa.

Não são apenas cientistas que já provaram isso. Trata-se da realidade, do mundo óbvio e lógico posto na nossa frente.

A Itália tentou, igual ao que Bolsonaro deseja, atrasar ao máximo o isolamento de sua população. Foram apenas 6 dias, repito: seis dias de diferença da estratégia dos outros países que impuseram o isolamento. Nestes meros 6 dias em que a Itália tentou não fazer a quarentena, a contaminação saiu de 800 pessoas para 10.000 humanos. Puxa! Isso é epidemia; é pandemia. Não é brincadeira de vídeo game que vou testando fases até aprimorar a forma de jogar. Somente o isolamento reduz a curva de contaminação e dá tempo aos cientistas para achar a vacina, e dá tempo aos médicos e enfermeiros (que tanto sofrem nos hospitais) para curar os doentes, devolvê-los para casa e já receber novos doentes nos leitos que existem.

Existia uma campanha: “Milão Não Para”. Um mês depois a cidade italiana já contabiliza 4 mil mortos... e não para de morrer gente por lá. E sabe os que as autoridades estão fazendo? Pedindo desculpas à população porque reconhecem que erraram ao mandar abrir os comércios, deixar as pessoas nas ruas e subestimar o vírus maldito. (PESQUISE!)

Todos os países de primeiro mundo. Repito: todos os países com lideranças políticas de bom senso estão proibindo sua população de ir para as ruas. Mantêm o comércio fechado. Sabem que a economia se recupera com os meses, mas o trauma de milhões de pessoas mortas, isso jamais será recuperado. E são milhões que MORRERÃO. Por gentileza, escutem os cientistas. Eles estudaram para isso.

É importante lembrar a todos que os LEITOS HOSPITALARES não dão para todo mundo. Que se você sobreviver da COVID-19, se seu filho sobreviver desse coronavírus, mas se um de vocês adoecer de outras formas, NÃO HAVERÁ LEITOS para socorrer aos teus parentes. PENSE NISSO! Os leitos hospitalares já estão sobrecarregados em vários hospitais do Brasil e tende a piorar. A pessoa, digamos, não morre de COVID-19, mas tem um AVC, ou outra doença, e não tem UTI para ela. O que fazer? Você quer ver milhares de corpos jogados nas ruas ou, como na Itália, sendo cremados sem que a família possa ao menos se despedir de seus entes queridos?

A verdade é que Bolsonaro perdeu o poder. É questão de tempo para que ele esteja completamente sozinho na sua incompetência de governar. Porém, ele está explorando a fragilidade cognitiva de uma pequena parte de seus eleitores, estes que escutam vozes estranhas e ACHAM QUE SABEM TUDO. Recebem qualquer mensagenzinha de WhatsApp e já se convencem da VERDADE (uma falsa verdade). Bolsonaro vê que pode cair da Presidência da República e se agarra em fundamentalistas (alguns religiosos e outros saudosos da Ditadura Militar) para ficar mais uns dias em sua arrogância e vaidade no poder.

Contudo, apelo à inteligência da esmagadora maioria da população: não saia para a rua. Não escute o que Bolsonaro está te pedindo. Ele não sabe (melhor: finge não saber) que cada vez que ele chama alguém para sair do isolamento social, ele está matando esta pessoa e outros tantos que convivem (e conviverão) com esta pessoa.

Sinceramente, se existir algum MINISTRO sério no Governo de Bolsonaro, e se não quiser ser cúmplice de assassinato, é hora de pedir demissão do cargo; e hora de ser sensato e pensar nos milhões de brasileiros que poderão morrer por decisões do Presidente da República.

No mais, por favor, cidadão, cidadã: FIQUE EM CASA! Eu quero viver... e quero que todos vivam em paz... Não pense somente em você. Pense em milhões de pessoas que correm risco de morrer...