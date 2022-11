Como vai o rock metal baiano?

Apoie o 247

Nem só de axé, pagodão e pisadinha vive a Bahia. Nem na capital e nem no interior. Em todo o estado, diversas bandas de rock e heavy metal compõem a cena, que ainda permanece no underground, porém possuem milhares de fãs, tanto dentro quanto fora do território baiano, inclusive, algumas bandas tocando no exterior, em grandes e médios festivais, com também fãs lá de fora. Bandas de hard rock, heavy metal, black, death/trash, com letras e sonoridades que os colocam no mesmo patamar das bandas gringas consagradas mundialmente. Algumas bandas mais jovens, outras mais tradicionais, algumas oriundas do interior (Feira de Santana, Guanambi, Caetité, Poções) e também da capital Salvador; se alguém perguntar pra qualquer headbanger de qualquer parte do país, que conhece a cena brasileira do metal, se ele conhece alguma banda baiana desse gênero, ele irá responder no mínimo duas ou três bandas facilmente.

Das bandas que são geralmente as mais citadas atualmente, como as maiores da Bahia do gênero metal, estão a Headhunter DC e Malefactor; porém ao ouvir as outras bandas que são menos conhecidas, novas ou antigas, é possível ouvir também o alto nível de qualidade dos seus trabalhos, que faz com que todas as bandas, independente do quanto famosas são, sejam respeitadas de forma igualitária, graças ao afinco em construir excelentes obras musicais e até mesmo visuais das capas dos discos e singles, físicos ou digitais que são periodicamente lançados, além dos shows ao vivo, para a alegria dos seus seguidores. Se for levado em conta tanto a disciplina dos fãs de heavy metal em acompanhar, comprar e apoiar as bandas, e unir isso ao fato desses fãs serem de uma região do país onde praticamente não existe nenhum apoio financeiro ao movimento, podemos chegar a conclusão que a Bahia é um dos grandes redutos do metal nacional.

Para exemplificar o quão importante é, o maior estado no Nordeste, no quesito rock/metal, podemos citar, por exemplo, o festival realizado recentemente, e que já faz parte dos diversos festivais tradicionais, reunindo diversas bandas do estado e de fora: DopeSmoke.

Criado em 2018, o festival DopeSmoke já teve a presença de bandas como Ratos de Porão, Brujeria, além de diversas bandas baianas. A última edição de 2021 tinha sido on-line por conta da pandemia, mas a mais nova edição de 2022 voltou a ser presencial, nesse início de novembro.

Além desse, o estado também conta com outros grandes festivais de metal, como por exemplo: Festival Suíça Bahiana, Festival Bahia Underground, além de festivais mais antigos que deram uma pausa, como o Ruídos do Sertão.

Mas, é sabido também, que nos outros estados do nordeste há diversas iniciativas de grande sucesso no cenário rock metal, como é o caso de Pernambuco e Ceará, porém quando se fala da Bahia, tudo acaba se tornando especial, pelo fato desse estado ser mais conhecido no Brasil pelo axé music; e pra quem é de outras regiões, pode soar estranho o fato de haver manifestações sonoras das guitarras pesadas na terra dos atabaques, e dos shows voz e teclado dos cantores de forró.

Também temos que lembrar (inclusive, já falei sobre isso aqui nos meus textos), da contribuição de Dodô e Osmar na criação da guitarra elétrica moderna, a partir de diversos modelos criados e aperfeiçoados ao longo dos tempos, e do mesmo modo, da criação da distorção e do uso dos captadores. Isso tudo se insere nessa longa tradição da relação da Bahia com o rock, e atualmente com o heavy metal.

Então, pra quem curte metal pesado e procura algo diferente das bandas tradicionais, nacionais e internacionais, mas não conhece o cenário musical pesado baiano, o conjunto da obra é longo e está disponível gratuitamente na internet pra quem quer ver e ouvir. Ou melhor ainda, pode ir pessoalmente nos shows apreciá-los e apoiá-los, e ver que a Bahia também é número 1 na música extrema.

