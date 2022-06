Compromissos e deveres de Lula

"O primeiro compromisso é fazer tudo o que está em seu alcance para liquidar as eleições já no primeiro turno", defende edit

Nesse momento agudo onde a democracia está sob a ameaça concreta de setores ligados ao bolsonarismo e à delinquência da alta patente do exército, Lula deve assumir alguns compromissos que devem se converter em deveres.

O primeiro compromisso é fazer tudo o que está em seu alcance para liquidar as eleições já no primeiro turno, afogando a logística de qualquer golpismo vindo de onde vier.

Para tanto é seu dever NÃO participar de nenhum debate no primeiro turno, onde reside uma óbvia armadilha contra Lula, não importando sua performance real nos debates.

Ainda que Lula seja uma voz sensata e que cale a voz do “braço do fascismo” representado por Ciro Gomes, restarão sempre as odiosas edições que vão deturpar a realidade, mostrando um “outro debate” onde Lula é escrachado e “revelado” como corrupto e oportunista.

Não haverá nada a ganhar. A tendência é Ciro Gomes aumentar o tom contra Lula ao extremo, de modo que sua militância vote nulo em um eventual segundo turno, sem contar que suas críticas vão alavancar o anti-petismo da direita, que poderá se inclinar a Bolsonaro.

Ciro não quer debate, quer baixaria, calúnias e deboche. Dar isso a ele é um crime. Deixá-lo falar sozinho é esvaziar a sua fala que terá como interlocutores dois ou três gatos pingados.

No mesmo horário dos debates, Lula deve realizar lives com gente séria: com artistas, jornalistas e intelectuais que vão debater e mostrar a todos o plano de Lula para o país. No fim, essas lives terão mais audiência do que os supostos debates com esse descompensado e isolado Ciro Gomes.

Ciro é o cachorro louco do reacionarismo e do anti-petismo. Falando sozinho, vai esvaziar naturalmente. Em agosto, não terá mais que 4%.

Lula tem que assumir o compromisso de que compreende que esses não serão debates normais, mas sim debates feitos para debilitar a democracia. Debates estes que nunca existiram na história da nova Rep.

Outro compromisso de Lula é atacar as alianças do Ciro, enfraquecendo o PDT. É importante dizer bem claro que não haverá composição de governo com quem apoia Ciro no primeiro turno. Quebrando a espinha dorsal do PDT, ou esse partido se desfaz de Ciro ou ele vai sumir politicamente.

A estratégia correta é essa. Pode ser que Lula não vença no primeiro turno, mas não irá sangrando - como Ciro deseja e é bem pago para isso - no segundo turno. Revigorado Lula vai com tudo para destruir Bolsonaro em um eventual segundo turno. Deixa o Ciro viajar…

Por fim, Lula tem um último compromisso que se torna mais no dever de toda a militância: acabar com essa ideia de que Ciro tem um plano, que é um candidato “inteligentíssimo” e que faz parte do campo da esquerda.

1- O plano de Ciro é um libelo do neokeynesianismo misturado com concepções neoliberais, sem um pingo de originalidade.

2 - Ciro está longe de ser inteligente, porque já está na quarta eleição e já foi rifado até pelo Datena… ataca histericamente a esquerda, iguala quem vota no Lula com quem vota no Bolsonaro e faz acusações oportunistas lava-jatistas e bolsonaristas ao Lula e à esquerda. A bem da verdade, é só um traidor da República de estatura baixa e repudiado por onde passa.

3- Nunca fez parte da esquerda e quando teve a oportunidade de servir o país no governo Lula, mordeu a mão de quem tentou ser amigo. Ademais foi do PDS, do MDB, do PSDB e de outros partidecos… Foi um dos executores da primeira grande onda neoliberal, o Plano Real, que em nada teve seu dedo, mas veio pronto do “Consenso de Washington” e depois foi apenas um sangue suga do dinheiro público sendo eleito deputado federal que não apresentou nenhum projeto de lei e ainda se auto proclama como um “homem de ação”…

Esse “desmascaramento” de Ciro é um dever mais da militância e não tanto do Lula. Ao Lula restará assumir a posição de estadista que deve realizar a descomunal obra de reunificar a nação, curar suas feridas e estabelecer a normalidade institucional.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

